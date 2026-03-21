넷플릭스 중계 이전에...BTS, 유튜브부터 흔들었다

서울 광화문광장에서 21일 오후 8시부터 시작되는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 넷플릭스가 독점 중계를 맡은 가운데, 전날 공개된 BTS의 신곡 뮤직비디오가 유튜브를 뜨겁게 달궜다.

유튜브에 따르면 20일 오후 1시 업로드가 이뤄진 BTS 정규 5집 아리랑(ARIRANG) 타이틀곡 스윔(SWIM) 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 약 3300만여 건의 시청 수를 기록했다.

스윔 뮤직비디오는 또 공개 직후 한국 기준 유튜브 음악 인기 급상승 차트 1위에 올랐다. 국내 외에 세계 가국에서도 1위 자리에 올랐다.

유튜브에 공개왼 BTS 정규 5집 아리랑 타이틀곡 스윔 뮤직비디오, 사진_유튜브 캡처

음반 판매량 기록도 새롭게 세웠다. 이날 한터차트에 따르면 BTS 정규 5집 앨범은 발매 첫날 398만 장이 판매되면서 일간 차트 1위에 올랐다.

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지난 4집이 발매 후 일주일간 음반 판매량인 초동 기록이 337만 장이었는데 이를 발매 당일에 뛰어넘은 것이다.

아이튠즈와 멜론, 벅스 등 국내외 음원 스트리밍 서비스에서도 차트 정상에 단숨에 오르면서 화제성을 높이고 있다.