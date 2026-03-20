"티켓 없어도 이미 모두가 축제"…BTS로 물든 서울의 밤

“BTS 티켓은 못 구했어도 오늘 밤 미디어아트랑 드론쇼는 꼭 볼 거예요”

BTS 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’이 발매된 20일 저녁 서울 중구 숭례문 앞. 약 6도의 쌀쌀한 날씨임에도 팬들은 숭례문에서 펼쳐지는 BTS 미디어아트를 보기 위해 줄지어 기다렸다. 현장 직원은 “오늘 초기 타임은 다 매진됐다”며 “팬들의 열기가 뜨겁다”고 말했다.

이곳에서 만난 일본인 관광객 토모코는 “내일은 티켓을 못 구해 공연장 안은 못 들어가서 아쉽다”면서도 “오후 2시에 광화문에 가서 밖에서라도 공연을 볼 것”이라고 말했다.

20일 오후 7시 숭례문에서 펼쳐진 BTS 미디어아트 (사진=지디넷코리아)

오후 7시, 민속요 ‘아리랑’ 선율과 함께 BTS가 담긴 미디어 파사드가 5분간 펼쳐졌다. 이벤트는 오후 7시부터 자정까지 진행된다.

광화문 광장도 BTS가 내뿜는 빛으로 빛났다. 이날 오후 7시부터 자정까지 광화문 광장 주변 빌딩 옥외 전광판엔 BTS 컴백 영상 콘텐츠가 송출된다. 이곳을 찾은 관광객은 세종문화회관 BTS 조형물 앞에서 서로 사진을 찍어주고 가족, 지인과 영상통화를 하며 축제 분위기를 즐겼다.

필리핀 관광객 폴라와 앤젤은 “BTS 공연 티켓을 어렵게 구했고, 미리 장소를 살펴보기 위해 오늘 광화문을 찾았다”며 “광화문 주위 호텔은 3성급도 3박에 160만원 정도해 성북구 근처에 숙소를 구했다”고 말했다.

이어 “정말 오랜만에 BTS 완전체가 모이는 만큼 내일은 모두가 서로를 응원하는 파티가 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.

20일 저녁 광화문 BTS 조형물에 밀집한 관람객 (사진=지디넷코리아)

미얀마 관람객 에인은 “내일 표는 못샀지만 분위기를 즐기고 싶어서 오늘 광화문에 나왔다”며 “내일은 오전 10시에 와서 좋은 자리를 맡을 것”이라고 말했다.

이날 뚝섬 한강공원에선 오후 8시 30분부터 약 15분간 드론쇼가 펼쳐졌으며, 여의도 한강공원에서도 오는 22일까지 ‘러브 송 라운지’가 조성된다. 이 공간엔 포토존과 체험형 콘텐츠, 버스킹 무대가 마련됐다. 이어 다음 달 6~12일 DDP 전시1관엔 ‘DDP 아미마당’이 조성된다.

20일 저녁 광화문 BTS 대형 미디어 옥외 전광판에서 펼쳐지는 BTS 영상 (사진=지디넷코리아)

오는 21일 광화문 일대에서 펼쳐지는 BTS ‘아리랑’ 컴백 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 국에 생중계된다.

이날 오후 9시부터 행사 다음 날인 22일 오전 6시까지 세종대로는 전면 통제된다. 사직로는 공연 당일 오후 4시부터 11시까지, 새문안로는 오후 7시부터 11시까지 교통이 통제되며, 광화문역은 오후2시부터, 시청역과 경복궁역은 오후 3시부터 오후 10시까지 무정차 통과한다.

공연장 주변으로 교보생명빌딩, 청계광장 화장실, 이동식 화장실 등 총 2551기가 마련돼며, QR코드와 포털 지도연계 서비스를 통해 위치를 확인할 수 있다. 공연장엔 구조대원 등 인력 800여 명과 구급차 등 장비 100여 대도 배치된다.

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행사 당일 오전 7시부터 광화문 광장 일대엔 금속탐지 게이트 31곳이 설치되며, 테러 대비를 위한 고공관측차량 등 장비 5400여 점이 현장에 배치된다.

티켓 소유자만 입장 가능한 관람석은 백팩보다 큰 가방, 음식물, 카메라, 태블릿 PC 등은 반입이 안되고, 스마트폰과 500mL 이하 생수, 응원봉, 작은 손가방 등은 반입 가능하다.