광화문·명동 벌써 보랏빛…면세점 "땡큐, BTS"

방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞두고 인근에 있는 신세계면세점과 롯데면세점이 ‘BTS 효과’를 톡톡히 보고 있다.

공연 관람을 위해 한국을 찾은 관광객들을 겨냥한 각종 이벤트를 마련하고 매장을 보라색으로 물들이면서 ‘아미(BTS 팬클럽)’를 환영하고 있다.

면세점뿐 아니라 명동 일대가 방탄소년단 공연을 앞두고 외국인 관광객 맞이를 위해 분주하다.

BTS 공연에 면세점 매출↑

20일 오후 신세계면세점 명동점으로 향하는 엘리베이터 앞에는 긴 줄이 늘어섰다. 엘리베이터에서 내린 일부 고객은 “줄이 왜 이렇게 길지”라며 놀라움을 감추지 못하기도 했다.

BTS 공연을 위해 한국을 방문한 일본인 요시(오른쪽)씨와 토모씨. (사진=지디넷코리아)

11층에 있는 K-POP 특화매장 ‘K-WAVE존’은 방탄소년단 굿즈로 가득 채워졌다. 방탄소년단 멤버 완전체 모습이 담긴 잡지와 캐릭터 브랜드 ‘BT21’ 굿즈 등 신상품이 마련됐고 마그넷, 퍼즐, 봉제 인형, 키링, 피규어 등도 찾아볼 수 있었다. 매장 앞을 오가는 고객들은 걸음을 멈추고 굿즈를 구경하기도 했다.

같은 날 을지로입구역에 있는 롯데면세점 명동 본점도 보랏빛으로 물들었다. 본점 광장 일대에 보라색을 활용한 체험 부스를 운영했다. 부스를 찾은 고객들은 하트 모양 보라색 풍선에 알파벳 스티커로 ‘BTS’, ‘3.21(콘서트 당일 날짜)’ 등을 꾸미기도 했다.

방탄소년단 팬인 일본인 관광객은 “콘서트 티켓은 없지만, 각종 팬 이벤트를 체험하고 싶어서 한국을 방문했다”며 “백화점에 쇼핑하러 왔다가 이벤트 부스를 발견해 참여했다”고 말했다.

20일 신세계면세점 명동점에서 관광객이 BTS 굿즈를 보고 있다. (사진=지디넷코리아)

실제 롯데면세점과 신세계면세점 매출은 최근 상승세다. 롯데면세점 명동 본점의 외국인 개별관광객 3월 13일~19일 매출은 전년 동기 대비 약 83% 증가했다. 이들은 화장품, 가방, 시계, 주얼리 아이템을 주로 구매한 것으로 나타났다.

신세계면세점은 방탄소년단 굿즈를 중심으로 매출이 크게 늘었다. 이달 13~19일 방탄소년단 굿즈 매출은 전 주(3월 6~12일) 대비 약 430% 급증했다.

IP 굿즈 외에도 식품(디저트 포장식품·건기식), 패션 매출도 함께 늘었다. 이 기간 식품 전체 매출은 전 주 대비 97% 증가했다. 특히 방탄소년단 멤버 진이 모델인 동원참치 선물세트와 방탄소년단 타이니탄 캐릭터 키링이 포함된 담터 콤부차의 합산 매출은 약 60% 증가했다.

패션 전체 매출은 130% 늘었다. 방탄소년단 정국이 모델인 브랜드 캘빈클라인은 240%, 멤버 뷔가 모델인 브랜드 스노우피크는 42% 증가했다.

명동 전광판에 ‘아미 환영 문구’ 송출

외국인 관광객 ‘쇼핑 1번지’ 명동 일대도 보랏빛으로 가득 찼다. 명동 거래 곳곳의 전광판마다 ‘BTS와 아미를 환영한다’는 문구가 나오고 있었다. 가게 앞 스피커에서는 방탄소년단 노래가 크게 울려 퍼졌다.

명동 거리 전광판에 'BTS 아미를 환영합니다'는 문구가 송출되고 있다. (사진=지디넷코리아)

일부 매장은 가게 외벽 유리 전면에 보라색 글씨로 ‘WELCOME TO SEOUL’을 붙여 관광객을 환영했고 화장품 매장은 가게 앞 보라색 조형물에 방탄소년단 이름이 적힌 슬로건을 붙여 두기도 했다.

명동에 있는 한 매장이 보라색 글씨로 된 문구를 유리벽에 붙였다. (사진=지디넷코리아)

명동에 있는 한 화장품 가게가 조형물에 방탄소년단 슬로건을 붙여 놓은 모습. (사진=지디넷코리아)

명동역 앞에 있는 편의점 CU도 매장 외부 매대에 방탄소년단 멤버 진이 모델인 동원참치캔을 진열했다. 최근 문을 연 이마트24 K-푸드랩 명동점도 매장 1층에 방탄소년단 굿즈를 채웠다.

관련기사

명동역 앞 CU에 방탄소년단 진이 모델인 동원참치가 진열돼 있다. (사진=지디넷코리아)

신세계백화점은 본점 신세계스퀘어에서 매일 오전 7시부터 오후 11시까지 방탄소년단 시보 영상과 뮤직비디오를 매시 58분에 시작해 2분간 상영하고 있다. 방탄소년단 컴백을 기념한 특별 콘텐츠로 편성됐다.

롯데백화점이 본점 출입문을 보라색으로 랩핑했다. (사진=지디넷코리아)

롯데백화점은 22일까지 매일 오후 6시부터 10시까지, 본점(본관·신관)과 명품관 에비뉴엘 외벽을 화려한 조명으로 연출하는 ‘웰컴 라이트’를 운영 중이다. 보라색 조명을 배경으로 붉은색과 흰색 레이저 조명을 교차로 연출했다.