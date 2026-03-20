서울 도심 걷는 BTS, 광화문 일대 옥외광고 삼켰다

서울시는 20일 오후 7시부터 21일 자정까지 광화문광장 주변 건물 대형 옥외 전광판 10곳에서 BTS(방탄소년단) 컴백 관련 영상과 환영 메시지를 송출한다.

영상공개 이벤트로 광화문 일대를 하나의 콘서트장으로 조성해 서울시민과 글로벌 팬의 기내감을 높이고 서울의 매력을 전세계에 알린다는 계획이라고 시는 설명했다.

약 2분 분량의 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’ 영상은 멤버들이 서울 도심 주요 명소를 초롱을 들고 걸어가는 모습을 담았다.

걸음은 낮에서 밤까지 숭례문에서 출발해 광화문 방향으로 이어진다. 서울 전역을 하나의 서사로 연결해 선보인다.

BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 미디어파사드 그래픽 영상, 사진_서울시

영상은 해치마당 미디어월, 아뜰리에 광화, 대한민국역사박물관, KT스퀘어, 세광빌딩, 다정빌딩, 일민미술관, 코리아나호텔, 동아일보, 서울신문 등 10개 화면에서 시간당 3회(5분, 25분, 45분), 20분 간격으로 송출된다.

광화문광장 해치마당 미디어월과 아뜰리에 광화, 대한미국역사박물관 등 3개 공공플랫폼은 실루엣 중심 그래픽영상을 송출한다. 나머지 7개 전광판은 실사 영상을 매체별 특성을 반영해 입체적으로 표현한다.

20일은 오후 7시부터 자정까지 총 15회, 21일은 오전 6시부터 자정까지 총 48회 운영된다. 공연 전후 30분인 오후 7시 30분부터 9시 30분까지는 전체 송출을 일시 중단한다.

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BTS 컴백 관련 영상과 함께 한국어와 영어로 된 환영 글 '서울 광화문광장에서 BTS 컴백을 환영합니다(Welcome back BTS at Gwanghwamun Square in Seoul)'를 함께 송출한다.

최인규 서울시 디자인정책관은 “공연을 넘어 서울의 밤을 K컬처와 도시 문화가 결합된 새로운 문화콘텐츠로 발전시켜 서울을 찾는 전 세계 팬들에게 새로운 경험과 감동, 즐거움을 전하겠다”며 “방탄소년단 컴백쇼가 공연을 넘어 서울을 전 세계에 다시 한 번 각인시키는 기회로 삼겠다”고 말했다.