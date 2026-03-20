일본은 오타니, 한국은 BTS…넷플릭스 선택이 갈린 진짜 이유

넷플릭스의 한일 시장 공략 행보가 묘하게 대비된다. 일본에서는 WBC 단독 중계로 오타니 쇼헤이를 전면에 내세웠다. 이번엔 한국에서 BTS 컴백 공연을 생중계한다. 둘 다 '단독 라이브'다.

표면적으로 보면 익숙한 흐름이다. 넷플릭스는 이미 프로레슬링 WWE와 메이저리그 야구 같은 라이브 콘텐츠에 꾸준히 투자해 왔다.

하지만 넷플릭스가 한국과 일본에서 보여준 선택을 보면 콘텐츠 확보를 넘어선 전략이 드러난다.

광화문 광장에 BTS 공연을 알리는 넷플릭스 광고

같이 보는 일본, 글로벌 팬덤 통하는 한국

겉으로 보면 둘 다 ‘라이브 콘텐츠’다. 오타니는 자타공인 일본 최고 스타이다. 야구 본고장 미국 메이저리그까지 뒤흔들 정도로 막강한 영향력을 자랑한다. BTS는 한국을 대표하는 글로벌 스타다. 세계 시장에 'K팝 열풍'을 몰고 온 주인공이다.

BTS와 오타니는 한국과 일본에서 가장 큰 관심을 끌 수 있는 카드다. 하지만 자세히 들여다보면 성격이 확 갈린다.

WBC 중계는 '지금 이 순간'이 중요하다. 경기가 끝나면 가치가 급격히 떨어진다. BTS 공연은 다르다. 라이브도 중요하지만, 후속 효과도 만만치 않다. 공연이 끝난 뒤에도 다시보기·클립·다큐 등으로 계속 확장된다.

이 차이는 시장 구조에서 나온다. 일본은 여전히 ‘같이 보는 시장’이다. WBC 같은 국제대회는 수천만 명이 동시에 지켜본다. 오타니는 그 중심에서 국민적 관심을 하나로 묶는다.

3월 7일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 대한민국과 일본의 경기. 대한민국에 8대 6 역전승을 거둔 일본 선수들이 기쁨을 나누고 있다. (사진=뉴스1 구윤성 기자)

넷플릭스의 WBC 중계는 그 부분에 주목했다. 일본에서는 '지금 동시에 보는 관심'이 통한다. 새로운 콘텐츠를 만들기보다, 이미 존재하는 '국민적 순간'을 가져온다.

한국은 일본과는 다르다. OTT 이용률이 이미 80%를 넘었다. 이용자들은 여러 플랫폼을 오가며 콘텐츠를 소비한다. 지상파 영향력은 약해졌고, 스포츠도 팬덤 단위로 쪼개졌다.

넷플릭스에게 한국은 '모두가 동시에 보는 시장'이 아니다. 대신 다른 강점이 있다. 글로벌 팬덤과 확장 가능한 IP다.

BTS는 그 정점에 있다. 공연은 라이브로 끝나지 않고, 다시보기와 2차 콘텐츠로 계속 소비된다. 넷플릭스 입장에서 BTS는 '지금 이곳의 이벤트'에 머물지 않는다. 지속적으로 수익을 만들어내는 자산이다.

BTS 공연, 넷플릭스가 키워낼 글로벌 IP 될까

일본에서는 ‘지금’이 중요하고, 한국에서는 ‘지속성’이 중요하다. 오타니와 BTS는 그 전략이 만들어낸 가장 상징적인 결과다.

넷플릭스의 WBC 생중계는 예상 밖 결과를 남겼다. 일본이 8강에서 탈락하면서, ‘국민적 순간’이 생각보다 빨리 끝났다. 라이브의 한계도 함께 드러난 셈이다.

BTS 공연은 단순한 이벤트가 아니다. 넷플릭스가 한국 시장을 어떻게 정의하고 있는지 보여주는 시험대다.

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과연 BTS 공연은 한 번의 이벤트로 끝날 것인가. 아니면 넷플릭스가 바라는 또 하나의 글로벌 IP로 널리 소비될까.

하루 앞으로 다가온 BTS 컴백 공연에 더 관심이 쏠리는 이유다. 과연 이번 공연은 이 질문에 어떤 대답을 내놓을까.