광화문 수놓은 보랏빛 아리랑...BTS "We're back”

“안녕 서울, We're back.”

방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 3년 9개월 만에 정규 5집 ‘아리랑’을 공개하며 광화문 공연에서 첫 인사다.

21일 오후 8시에 시작된 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’은 BTS 멤버들이 경복궁 근정문에서 출발해 흥례문, 광화문, 월대로 이어지는 어도를 걸어 나오면서 시작됐다.

공연 첫 곡은 정규 5집 수록곡 ‘보디 투 보디(Body to body)’가 꼽혔다. 공연 중 전통악기가 더해진 아리랑이 샘플링된 곡으로, 민요 아리랑이 광화문 광장에 울려퍼지기도 했다.

광화문 광장 가득 채운 팬덤 아미, 사진__뉴스1

현장에는 2만 2000여 관객이 자리했다. 이른 아침부터 줄을 서서 기다린 팬들은 엄격한 안전 관리에 따라 움직였으며 해가 지자 일대를 보랏빛으로 물들였다.

공연은 넷플릭스에서 실시간 중계도 이뤄졌다. 넷플릭스는 BTS의 컴백 공연을 190여개 국가에 동시 송출했다. 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초 라이브 이벤트며 음악 공연이다.

관련기사

컴백 무대 총연출은 미국 슈퍼볼 하프타임쇼를 연출한 해미시 해밀턴 감독이 맡았다.

이어 ‘훌리건’, ‘2.0’ 곡을 연이어 선보인 뒤 팬덤 아미를 마주한 BTS는 팀 구호를 외친 뒤 “4년 만에 이렇게 인사드립니다, 방탄소년단입니다”고 다시 인사말을 전했다.