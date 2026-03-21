"아침부터 줄섰다"...BTS 컴백에 광화문 몰려든 글로벌 아미

“오전 10시부터 와서 기다렸어요. 표를 못 구해서 좋은 자리 찜하려고요”

21일 오후 2시 광화문. 이탈리아 관람객 쟈다는 “어제 나온 ‘아리랑(ARIRANG)’ 앨범이 좋아서 오늘 공연이 무척 기대된다”며 이같이 말했다.

BTS(방탄소년단) 컴백 공연은 한나절 뒤인 오후 8시 시작이지만, 3년 9개월 만 완전체 복귀라는 기대감 때문인지 이곳은 벌써 팬들로 붐볐다. 광장은 BTS 신곡이 크게 틀어진 광장은 관람객의 웃음소리, 경찰의 호루라기 소리가 한데 어우러졌다.

21일 BTS 컴백 공연을 보기 위해 광화문 광장을 찾은 관람객들. 공식 관람석 밖에 마련된 구역에서 좋은 자리를 차지하기 위해 오후 2시부터 대기하고 있다. (사진=지디넷코리아)

광화문 일대에서 펼쳐지는 공연에선 BTS 새로운 앨범 ‘아리랑’ 타이틀 곡 ‘SWIM(스윔)’을 포함한 수록곡 무대가 최초로 공개된다. 공식 관람석은 무대 정면으로 2만 2000석이 마련됐지만, 광화문 우측 대한민국 역사박물관, 주한미국대사관, KT WEST빌딩, 교보생명 본사 등지에도 별도의 관람 구역이 마련돼 입장권 없이 들어갈 수 있다. 무대 뒤쪽 구역엔 대형 스크린도 설치됐다.

쟈다는 “공연장 안에 못 들어가서 BTS를 보기보다는 다른 팬들과 함께 새로 나온 노래를 즐기려고 여길 찾았다”며 “넷플릭스를 틀어 공연을 동시에 볼 것”이라고 했다.

이날 넷플릭스는 공연을 190여 개 국가에 생중계한다.

네팔에서 온 바샤도 “괜찮은 자리를 찜하려고 오후 1시부터 와서 기다리고 있다”며 “어제 나온 노래 중 ‘SWIM’이 좋아서 저녁에 그 노래가 크게 울려 퍼지면 좋을 것 같다”고 말했다.

21일 광화문 BTS 컴백 공연 현장에서 신체, 소지품 검문이 진행되고 있다. (사진=지디넷코리아)

서울시에 따르면 이날 낮 12시 광화문 일대엔 2만 명 넘게 밀집했다. 오전 9시 대비 91.9%, 오전 11시 대비 20.8% 늘어난 규모다. 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 경찰과 소방관, 공무원 등 1만 5000명이 현장에 투입된다. 경찰은 안전을 고려해 관람석 밖 구역엔 10만 명까지만 출입하도록 통제할 방침이다.

광화문 월대 맞은편부터 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역엔 안전 펜스가 설치됐으며, 광장 중심부로 들어가려면 금속탐지 게이트와 간단 검문을 통과해야 한다. BTS 팬덤이 대체로 여성인 점이 고려돼 신체, 소지품 검문은 대체로 여성 경찰이 진행했다.

교통 통제도 진행된다. 사직로는 오후 11시까지, 새문안로는 오후 7시부터 11시까지, 세종대로는 오는 22일 오후 6시까지 교통이 통제된다. 광화문역과 시청역, 경복궁역은 오후 10시까지 무정차 통과한다. 시내버스는 우회 운행한다. 공연이 끝난 오후 10시부턴 세 역에서 지하철 이용이 가능하다.

한껏 들뜬 BTS 팬과 달리 불만의 목소리도 나왔다. 광화문 근처에서 열리는 결혼식을 가야 한다는 고 씨는 “광화문 서쪽에서 역사박물관이 있는 동쪽까지 오는데 검문까지 포함해 30분 걸렸다”며 “나처럼 일이 있는 시민도 있는데 이렇게 미로처럼 다 막아 버리면 어떡하냐”고 토로했다.

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21일 오후 8시 펼쳐지는 광화문 BTS 컴백 무대 뒤 편 (사진=지디넷코리아)

광화문을 점령한 BTS 무대는 이른바 ‘왕의 길’을 따라 펼쳐진다. 오후 8시 BTS는 경복궁 안 근정문에서 출발해 흥례문, 광화문 월대를 거쳐 광장에 마련된 무대로 향할 예정이다.

‘K-팝 제왕’ BTS에 대한 관심은 광화문 밖에서도 뜨겁다. 지난 21일 오후 1시 공개된 ‘SWIM’ 뮤직비디오와 ‘아리랑’ 앨범은 공개 하루 만에 각각 약 3300만 시청수(유튜브 기준)와 약 400만 장 판매를 기록했다.