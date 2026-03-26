이게 '접는 아이폰' 대항마…갤럭시Z 와이드 폴드, 렌더링 공개

삼성전자가 애플의 폴더블 아이폰에 대응하기 위해 개발 중인 ‘갤럭시Z 와이드 폴드(가칭)’의 렌더링 이미지가 공개됐다.

IT매체 안드로이드헤드라인은 CAD 도면을 기반으로 제작된 갤럭시Z 와이드 폴드 렌더링을 25일(현지시간) 보도했다.

삼성 갤럭시Z 와이드 폴드의 렌더링 이미지가 공개됐다. (이미지=안드로이드 헤드라인)

삼성전자는 올해 애플의 폴더블 아이폰 출시에 맞서 책처럼 접히는 스마트폰의 두 번째 모델을 선보일 계획이다. 애플은 구글 ‘픽셀 폴드’나 오포 ‘파인드 N2’처럼 가로로 넓은 폴더블폰을 준비 중인 것으로 알려졌으며, 삼성 역시 유사한 방향의 제품을 개발 중이다.

갤럭시Z 와이드 폴드의 코드명은 ‘H8’, 모델번호는 ‘SM-F971U’로, 올 여름 갤럭시Z 폴드8과 함께 공개될 것으로 예상된다.

이미지=안드로이드 헤드라인

디자인을 살펴보면 후면 듀얼 카메라 모듈이 적용돼 뒷면의 모습은 ‘갤럭시S25 엣지’를 연상시킨다. 특히 카메라 모듈의 돌출이 큰 편으로, 책상 위에 놓을 경우 흔들림이 발생할 수 있다는 평도 나온다.

사양은 ▲스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩 ▲5000mAh 배터리 ▲45W 고속 충전 등을 탑재해 갤럭시Z 폴드8과 유사한 수준이 될 전망이다.

가장 큰 차별점은 디스플레이 크기와 비율이다. 갤럭시Z 와이드 폴드는 5.4인치 커버 디스플레이와 7.6인치 내부 디스플레이를 탑재하며, 두 화면 모두 갤럭시Z 폴드8보다 약간 작다. 크기는 펼쳤을 때 123.9 x 161.4 x 4.9㎜, 접었을 때 123.9 x 82.2 x 9.8㎜다.

관련기사

가격 정보는 아직 알려지지 않았으나, 전작인 갤럭시Z폴드7과 유사한 2000달러(약 300만원) 수준에서 책정될 가능성이 제기된다. 애플의 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 역시 비슷한 가격대로 출시될 것으로 전망된다.

갤럭시Z 와이드 폴드는 올 여름 열릴 삼성전자 ‘갤럭시 언팩’ 행사에서 갤럭시Z 폴드8, 갤럭시Z 플립8과 함께 공개될 것으로 보인다.