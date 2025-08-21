코웨이, '아이콘 얼음정수기 맥스' 출시

종합 가전기업 코웨이는 국내 카운터탑 얼음정수기 중 최대 얼음량을 갖춘 '아이콘 얼음정수기 맥스(MAX)'를 출시했다고 21일 밝혔다.

신제품은 국내 카운터탑 얼음정수기 중 최대 용량인 2.1kg 얼음 저장량을 갖췄다. 이는 '아이콘 얼음정수기 오리지널(0.74kg)' 대비 약 3배가량 커진 용량이다.

소비자 취향에 따라 얼음 크기를 선택해 사용할 수 있다. 조각 얼음이나 작은 얼음, 큰 얼음 등 3가지 크기 중 원하는 대로 설정해 얼음을 만든다.

코웨이 '아이콘 얼음정수기 맥스' (사진=코웨이)

늘어난 얼음 용량과 함께 코웨이 아이콘 얼음정수기 차별화된 제빙 기술과 편의 기능은 그대로 담았다.

코웨이 특허 기술인 듀얼 쾌속 제빙을 통해 얼음을 보다 빠르게 생성하며 얼음이 만들어지고 나오는 모든 구간에 8중 UV 살균을 적용해 위생을 강화했다.

얼음을 생성하는 얼음 트레이는 고온수 자동 살균 기능을 적용해 99.9% 살균 효과를 구현했다.

스마트 원터치 기능으로 버튼 한 번에 정량의 얼음을 추출할 수 있으며 온수 온도와 추출 용량을 원하는 대로 설정할 수 있다. 라면, 드립커피, 차 등 메뉴별 최적 온도와 용량을 자동으로 제공하는 '레시피 모드'도 탑재했다.

신제품은 아이스 화이트, 아이스 그레이, 아이스 블루 등 3가지 색상으로 출시된다. 방문 관리서비스 전용 상품으로 판매된다. 2개월 또는 4개월마다 서비스 전문가가 방문해 필터 교체부터 살균 케어까지 제품 내외부를 관리해 준다.

신제품에 대한 자세한 내용 및 구매는 코웨이 공식 직영점 코웨이갤러리와 코웨이닷컴 홈페이지, 실시간 코디 매칭 서비스 등을 통해 확인할 수 있다.

한편 코웨이는 최소형 사이즈 '아이콘 얼음정수기 미니', 1.1kg 대용량 '아이콘 얼음정수기 스탠다드'에 이어 최대 얼음량을 자랑하는 '아이콘 얼음정수기 맥스'를 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

이번 신제품 출시로 총 5종의 가정용 얼음정수기, 18개 모델에 이르는 업계 최다 라인업을 완성하고 시장 리더십을 공고히 한다는 전략이다.