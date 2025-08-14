코웨이, '스퀘어핏 공기청정기 38㎡' 출시

종합 가전기업 코웨이는 크기와 소음은 줄이고 청정 성능은 높인 '스퀘어핏 공기청정기 38㎡'를 출시했다고 14일 밝혔다.

코웨이 스퀘어핏 공기청정기 38㎡는 슬림한 사이즈와 다채로운 색상으로 집안 분위기에 자연스럽게 어우러지도록 디자인을 강화했다. 기존 제품 대비 부피는 약 24% 줄어들고 청정 면적은 15% 늘어나 공간 효율을 높였다.

차별화된 4단계 필터 시스템으로 실내 공기를 강력하게 케어한다. 0.01μm(마이크로미터) 크기 극초미세먼지를 99.999% 제거할 수 있으며, 코웨이만 에어매칭필터를 통해 맞춤형 공기 관리까지 제공한다.

코웨이 스퀘어핏 공기청정기 38㎡ (사진=코웨이)

에어매칭필터는 주거환경과 라이프스타일에 따라 ▲펫필터 ▲알레르겐필터 ▲미세먼지집중필터 ▲이중탈취필터 중 선택해 장착 가능하다. 알레르겐 유발물질에 대한 제거 성능을 인정받아 영국 알러지협회로부터 BAF 인증을 획득했다.

공기 오염도에 맞춰 스스로 풍량을 조절한다. 실시간으로 공기 오염도를 측정해 4가지 색상으로 공기질 상태를 직관적으로 알려준다. 에코 모드 선택 시 실내 공기가 깨끗해지면 절전 동작으로 자동 진입하고 오염이 발생하면 다시 가동된다.

취침 모드 선택 시 조용하고 편안한 수면 환경 제공한다. 저소음을 인정받아 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 마크인 'Q마크'를 획득했다.

손쉽게 위생 관리를 할 수 있도록 편의성도 높였다. 청정 바람이 나오는 상단부에 정전기 방지 소재를 적용해 먼지가 쌓이는 것을 최소화 했다. 분리 세척이 용이해 위생적으로 관리할 수 있다.

색상은 ▲샌드 베이지 ▲퓨어 화이트 ▲세이지 그린 ▲페블 그레이 등 4가지로 구성했다. 신제품에 대한 자세한 내용 및 구매는 코웨이 공식 직영점 코웨이갤러리와 코웨이닷컴 홈페이지, 실시간 코디 매칭 서비스 등을 통해 확인 가능하다.

코웨이 관계자는 "스퀘어핏 공기청정기는 작고 가벼운 크기임에도 에어매칭필터 맞춤형 공기 관리를 통해 강력한 청정 성능을 발휘한다"며 "효율적인 공기 케어를 원하는 소비자들에게 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.