코웨이, 2분기 영업익 2427억원…전년比 14.9%↑

코웨이는 올해 2분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 14.9% 상승한 2천427억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조2천589억원으로 16.3% 증가한 것으로 나타났다.

올해 상반기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.8% 오른 2조4천338억원, 영업이익은 12.1% 증가한 4천540억원을 기록했다.

코웨이 2025년 2분기 경영실적 (사진=코웨이)

2분기 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 11.4% 성장한 7천303억원을 달성했다. 국내 렌탈 계정 순증은 16만대를 기록했다.

아이콘 프로 등 정수기 4종과 노블 제습공기청정기 등 제습기 2종을 잇달아 출시하며 제품 라인업을 강화하고 주요 제품군 전반에서 견고한 판매 성장을 이뤘다.

코웨이 해외법인의 2분기 매출액은 4천728억원으로 전년 동기 대비 23.7% 증가했다.

말레이시아 법인 매출액은 전년 동기 대비 23.9% 상승한 3천555억원을 기록했다. 미국 법인은 전년 동기 대비 1.0% 증가한 581억원, 태국 법인은 전년 동기 대비 49.5% 증가한 429억원의 매출액을 달성했다.

김순태 코웨이 CFO는 "R&D, 마케팅, 디지털 전환 등 핵심 분야에 대한 투자가 가시적인 성과로 나타나기 시작하며 국내 및 해외 모두에서 두 자릿수 고성장을 지속하고 있다"며 "하반기에도 얼음정수기와 비렉스 침대·안마의자를 필두로 높은 판매 성과를 창출하며 압도적인 시장 리더십을 공고히 해나가겠다"고 말했다.