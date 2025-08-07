코웨이라이프솔루션, 실비아헬스와 치매 예방관리 제휴

실버케어 전문 기업 코웨이라이프솔루션은 디지털 헬스케어 기업 실비아헬스와 업무협약을 체결하고 시니어 고객 치매 예방을 위한 디지털 인지 건강 관리 서비스를 선보인다고 7일 밝혔다.

실비아헬스는 개인 치매 발생 위험 요인을 분석하고 앱을 통해 맞춤형 인지 학습 콘텐츠를 제공해, 치매 예방과 일상적 관리에 도움을 주는 에이지테크(고령친화기술) 분야 기업이다.

김명곤 코웨이라이프솔루션 대표(오른쪽)와 고명진 실비아헬스 대표(왼쪽)가 지난 6일 서울 구로구 지타워 코웨이라이프솔루션 본사에서 열린 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=코웨이)

양사는 이번 협약을 통해 코라솔 고객에게 실비아헬스의 디지털 인지 건강 관리 프로그램을 제공하고, 시니어 세대를 위한 맞춤형 케어 서비스 확대를 위해 협력한다.

코웨이라이프솔루션 고객은 이번 제휴로 간편하게 인지 기능을 평가하는 '실비아 스크리닝' 서비스 1회 무료 체험권과 개인 맞춤형 인지 훈련 앱 '실비아 웰니스' 1개월 무료 구독 혜택을 받을 수 있다.

고명진 실비아헬스 대표는 "이번 파트너십을 통해 더 많은 분들이 인지 건강 관리를 일상의 루틴으로 실천하고 치매는 피할 수 없는 질병이라는 인식을 넘어 예방 가능한 건강 관리 영역으로 인식하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

코웨이라이프솔루션 관계자는 "인지 건강 관리 서비스를 제공하기 위해 과학적 전문성을 모두 갖춘 실비아헬스와 협업을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 고객이 실생활에서 체감할 수 있는 신뢰도 높은 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.