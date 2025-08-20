[단독] 사이버안보비서관 임명...김소정 전 국가안보전략연구원 실장

이재명 정부가 지난 6월초 출범했음에도 새로 임명하지 않아 지난 두달간 공석으로 있던 청와대 사이버안보비서관이 마침내 임명됐다. 최근 민관에서 잇달아 사이버 해킹이 발생하고 있음에도 대한민국 사이버를 관할할 컨트롤타워 역할을 해야 할 청와대 사이버안보비서관이 장기간 임명되지 않아 그동안 "이재명정부의 사이버 정책이 실종됐다"는 지적을 받아왔다.

20일 산학연관에 따르면 이재명 정부 첫 사이버안보비서관에 김소정 국가안보전략연구원 신안보연구실장이 내정, 곧 공식 업무를 시작한다. 50대 초반인 김 사이버안보비서관은 고려대에서 정보보호로 박사학위를 취득했다. 박사학위 논문 주제는 '공공영역의 프라이버시 영향평가(Personal Data Impact Assessment, PDIA)'다. 부산대 사학과를 졸업하고 경희대 평화복지대학원에서 석사 학위를 받았다. 그를 아는 한 지인은 "보안은 물론 국제관계에도 정통하다"고 전했다.

김소정 전 국가안보전략연구원 실장

김 사이버안보비서관은 2022년부터 최근까지 국가안보전략연구원 신안보연구실장으로 일했다. 한국전자통신연구소(ETRI) 산하인 국가보안기술연구소(국보연)에서도 10여년간 근무했다. 미국 국제문제연구소(CSIS) 비상임 연구위원과 외교부장관 과학기술 분야 자문위원, 한-미 사이버안보 워킹그룹 자문위원으로도 일하는 등 미국을 포함한국제관계 업무에도 밝다. 20일 김 사이버안보비서관은 기자와의 통화에서 "아직 공식화된 건 없다"며 말을 아꼈다.

사이버안보비서관은 국가안보실에서 경제 분야 외교·안보 업무를 총괄하는 오현주 3차장 산하 보직이다. 명칭 그대로 대한민국 사이버안보를 총괄한다. 직급은 정부 부처로 하면 국장급이지만 실제 위상은 부처 국장보다 높다.

한편 앞서 정부는 지난 13일 역시 사이버안보를 관할하는 국정원 3차장에 김창섭 전 고려대 세종캠퍼스 인공지능사이버보안과 교수를 임명했다. 1965년생인 김 차장은 경북 구미 출신으로 연세대 전자공학과를 졸업했다. 박사 학위는 고려대에서 받았다. 국정원 과학기술부서장과 기술개발부서 단장을 지냈다.