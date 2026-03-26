휴머노이드 로봇, 백악관 가다…멜라니아와 포즈

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 휴머노이드 로봇과 함께 공식 행사에 등장해 눈길을 끌었다.

25일(현지시간) 멜라니아 여사는 백악관에서 열린 ‘함께 미래를 키워가기(Fostering the Future Together)’ 글로벌 연합 정상회의 주재에 앞서 미국 로봇 개발사 피규어(Figure)의 휴머노이드 로봇 ‘피규어 3’와 함께 회의장에 입장했다.

멜라니아 여사와 함께 등장한 휴머노이드 로봇 ‘피규어 03’ (사진=미국 백악관)

피규어 3는 행사장에 들어선 뒤 영부인에게 감사를 표하고, 각국 귀빈들을 환영하는 짧은 인사를 여러 언어로 전한 후 퇴장했다.

같은 날 브렛 애드콕 피규어 AI 최고경영자(CEO)는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 해당 로봇이 “백악관에 들어간 최초의 휴머노이드 로봇”이라고 밝혔다.

IT매체 기즈모도는 휴머노이드 로봇이 백악관을 방문한 것은 이번이 처음이지만, 과거에도 미국 대통령과 로봇의 만남 사례는 있었다며 소개했다.

버락 오바마 전 대통령이 아시모 로봇과 만나는 모습 (사진=CNN 유튜브 캡처)

보도에 따르면, 2015년 버락 오바마 전 대통령은 원격 화상회의 로봇을 통해 장애인 권리 운동가 앨리스 웡과 대화를 나눈 바 있다. 또 혼다의 휴머노이드 로봇 ‘아시모’는 일본 도쿄의 한 박물관에서 오바마 전 대통령과 만난 적이 있다.

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알버트 휴보 휴머노이드 로봇 (사진=한슨 로보틱스 홈페이지)

조지 W. 부시 전 대통령 역시 2005년 한국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 휴머노이드 로봇 ‘알버트 휴보(Albert HUBO)’를 만났다. 이 로봇은 한슨 로보틱스와 한국과학기술원(KAIST)이 공동 개발한 것으로, 아인슈타인의 얼굴을 형상화한 것이 특징이다.

사진=미국 컴퓨터 역사 박물관(CHM) 홈페이지

더 거슬러 올라가면 로널드 레이건 전 대통령은 1987년 퍼듀대학교 방문 당시 ‘토미 옴니봇 2000’을 선물 받았다. 해당 로봇은 이후 2016년까지 캘리포니아 레이건 대통령 도서관에 전시됐다. 토미 옴니봇은 주로 오락용으로 활용된 초기 개인용 로봇으로, 당시에는 고가의 장난감으로 여겨졌다.