[영상] "웃다가 놀랐네"…춤추다 난동부린 휴머노이드 로봇

최근 휴머노이드 로봇이 전장과 산업 현장 등 다양한 분야에 빠르게 도입되면서 예상치 못한 해프닝이 잇따르고 있다고 기즈모도, 퓨쳐리즘 등 외신들이 18일(현지시간) 보도했다.

지난주 중국 마카오에서는 한 휴머노이드 로봇이 노인을 따라 다녀 경찰이 출동한 데 이어, 이번에는 미국 캘리포니아주 새너제이의 한 훠궈 식당에서 춤을 추던 로봇이 난동을 부리는 모습이 포착됐다.

미국 캘리포니아 산호세의 한 음식점에서 휴머노이드 로봇이 춤을 추다 직원들에게 끌려가는 일이 일어났다. (사진=엑스 @TansuYegen)

소셜미디어 엑스(X)에 공개된 영상에는 로봇이 음악에 맞춰 춤을 추다가 젓가락을 떨어뜨리고, 이후 과격한 동작을 이어가는 장면이 담겼다. 직원들이 로봇을 제지하려 했지만, 로봇은 아랑곳하지 않고 계속 춤을 추는 모습이다. 특히 로봇이 착용한 앞치마에는 ‘나는 잘해’라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

영상=엑스 @TansuYegen

영상에서는 한 직원이 로봇의 목덜미를 잡은 채 휴대전화로 제어 앱을 조작하는 장면도 확인됐다. 이는 로봇을 멈추기 위한 방법을 찾으려 했던 것으로 보인다. 결국 로봇을 제압하는 데에는 3명의 직원이 동원됐다.

외신들은 해당 사건이 캘리포니아 남부 하이디라오 프랜차이즈 매장에서 열린 디즈니 영화 ‘주토피아 2’ 홍보 행사 도중 발생한 것으로 보인다고 전했다.

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이 영상을 접한 소셜미디어 이용자들은 “오늘 본 것 중 가장 웃기다”, “비상 정지 버튼이 왜 없냐. 전원을 끄려고 앱을 실행하는 건 말이 안 된다” 등의 반응을 보였다.

훠궈 프랜차이즈 하이디라오는 로봇 요리사와 음식 배달 로봇을 도입하는 등 자동화 주방 시스템에 적극 투자해 온 기업으로 알려져 있다.