고려아연 외인·기관·소액주주 표심, 현 경영진에 무게 실어

경영권 분쟁 중인 고려아연 정기 주주총회에서 최윤범 회장 측과 영풍·MBK파트너스 측이 추천한 이사 후보들이 나란히 이사회에 진입했다. 다만 최 회장 측 우호지분이 영풍·MBK 연합보다 적었음에도 회사 측 안건이 대부분 가결되면서, 소액주주와 외국인 주주 등의 표심이 반영된 결과라는 해석이 나온다.

26일 업계에 따르면 지난 24일 열린 정기 주주총회에서 고려아연은 총 5명의 이사를 선임했다.

현 경영진 측에서는 최윤범 고려아연 회장과 황덕남 사외이사가 재선임됐고, 영풍·MBK 측에서는 최연석 MBK 파트너와 이선숙 변호사가 이사회에 진입했다. 여기에 미국 크루서블JV가 추천한 월터 필드 맥랠런 후보도 선임됐다.

제52기 고려아연 주주총회 (사진=고려아연)

반면 분리선출 감사위원을 2명으로 확대하는 안건은 부결됐다. 이에 따라 분리선출 감사위원 1석은 공석으로 남게 됐다.

이번 주총 결과를 반영한 이사회는 현 경영진 측 9석, 영풍·MBK 측 5석으로 9대5 구도로 재편됐다. 향후 분리선출 감사위원 선임 결과에 따라 이사회 내 구도는 추가로 조정될 가능성이 있다.

주요 안건별 득표 결과를 보면, 회사 측이 제안한 ‘이사 5인 선임안’은 62.98% 찬성으로 가결됐다. 반면 영풍·MBK 측의 ‘이사 6인 선임안’은 52.21%를 얻는 데 그쳤다.

이사 후보별 선임 결과에서도 회사 측 추천 후보와 크루서블JV 측 후보가 상위권 득표를 기록한 것으로 나타났다. 이를 두고 시장에서는 외국인·기관·소액주주 표심이 일부 반영된 결과라는 해석이 나온다.

주총 전에는 영풍·MBK 측이 회사 측보다 2~3%포인트가량 많은 지분을 확보한 것으로 알려지면서 표 대결 결과에 관심이 쏠렸다. 다만 실제 표결에서는 회사 측 안건과 후보들이 상대적으로 우세한 결과를 얻었다.

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업계에서는 이번 주총 결과가 최근 고려아연의 실적과 중장기 사업 전략, 지배구조 이슈 등을 종합적으로 반영한 것으로 보고 있다. 특히 회사 측이 추진 중인 미국 통합 제련소 건설 프로젝트 ‘크루서블’에 대한 주주들의 평가도 일부 표심에 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.

IB 업계 한 관계자는 "이번 주총 결과는 주주들이 어떤 방식의 주주가치 제고를 원하고 있는지 다시 보게 한다"며 "단편적이고 이벤트성인 접근보다 기업의 지속가능성과 경쟁력, 실적과 이에 기반한 장기 성장의 중요성을 보여준 사례'라고 말했다.