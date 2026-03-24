최윤범, 고려아연 경영권 사수…표 처리 방식 법정공방 불씨 남아

최윤범 고려아연 회장이 올해 정기 주주총회에서도 이사회 과반을 유지하며, 경영권 분쟁 중인 영풍·MBK파트너스에 맞서 경영권을 지켜냈다. 다만 고려아연이 이날 해외 기관투자자 의결권 처리 방식을 현장에서 새로 설명하면서, 양측 간 추가 법적 분쟁의 불씨도 남겼다.

고려아연은 24일 서울 중구 코리아나호텔에서 정기 주주총회를 열고 이사회 임기가 만료되는 이사 6명 중 5명을 새로 선임하는 안건 등 주요 의안을 처리했다.

이날 주총에서는 분리선출 감사위원 수를 1명에서 2명으로 확대하는 안건이 부결됐다. 이 안건은 통과될 경우 최 회장 측의 경영권 방어에 힘이 실릴 것으로 예상돼 이번 주총의 핵심 안건 중 하나로 꼽혔다. 이에 대해 고려아연은 영풍 측 반대로 개정 상법 취지를 반영한 안건이 무산됐다고 주장했다.

박기덕 고려아연 사장이 제52회 고려아연 주주총회에서 발언하고 있다. (사진=고려아연)

고려아연 이사회, ‘9대5’ 재편…최윤범 회장, 사내이사 연임 성공

이번 주총에서는 득표 수에 따라 ▲월터 필드 맥라렌 기타비상무이사 ▲최윤범 사내이사 ▲황덕남 사외이사 ▲최연석 기타비상무이사 ▲이선숙 사외이사가 선임됐다.

월터 필드 맥라렌 기타비상무이사, 최윤범 사내이사, 황덕남 사외이사는 고려아연 미국 제련소 투자 합작법인인 크루서블JV가 추천한 후보다. 최연석 기타비상무이사와 이선숙 사외이사는 영풍·MBK 측 추천 후보다.

재편된 이사회는 최 회장 측 9명, 영풍·MBK 측 5명 구도로 짜였다. 최 회장 측이 과반을 유지하는 데는 성공했지만, 주총 전 최 회장 측 11명, 영풍·MBK 측 4명이었던 구도와 비교하면 격차는 다소 줄었다.

앞서 최 회장 측은 5명, 영풍·MBK 측은 6명의 이사 선임을 각각 제안했다. 6명을 선임할 경우 영풍·MBK 측이 이사 수 1명을 더 확보할 수 있을 것이라는 관측이 우세했지만, 표결 결과 이번 주총에서는 5명을 선임하는 것으로 결정됐다.

영풍, 해외 기관 표 처리 방식 불만…법적 대응 가능성 시사

이날 주총에서는 해외 기관투자자의 의결권 처리 방식을 둘러싸고도 양측 갈등이 격화됐다. 주총 의장을 맡은 박기덕 고려아연 사장이 “해외 기관투자자의 미행사 의결권은 비례 재배분하겠다”고 밝히면서다.

고려아연은 보유한 주식 수에 선임할 이사 수를 곱해 표수를 부여하고 한 번에 표결하는 집중투표제를 적용한다. 다만 해외 기관투자자가 특정 후보에 대해서만 의결권을 행사하는 경우 미행사 표가 발생한다. 이를 비례해 재배분한다는 것이다.

고려아연 측 변호인은 “시스템 지원이 안돼 해외 투자자는 집중투표제 상에서 특정 후보에게 보유 주식 수 이상의 표수를 행사할 수 없게 돼 있다”며 “보유한 표의 일부만 행사할 수 있는 시스템 결함은 시정해주는 게 맞다고 봐서 이번 방식을 정한 것”이라고 설명했다.

제52기 고려아연 주주총회 (사진=고려아연)

영풍은 지난해 주주총회에선 고려아연이 미행사된 의결권을 별도로 재배분하지 않고, 실제 행사된 표만을 기준으로 결과를 산정하는 방식을 적용한 반면, 이날 주총 현장에서 표 처리 방식을 기습 변경했다고 비판했다.

영풍 측 대리인은 “원문 숫자를 회사가 임의로 해석해 손댄다는 것으로 상당히 위법 소지가 있다”며 “외국인 주주에게 이런 문제를 알리고 포괄 위임을 요청하면 되는 문제”라고 지적했다.

이어 “외국인 주주가 특정 후보자에게만 찬성 의사를 표시한 것은 타 후보에겐 기권 의사를 표시한 것과 같다”며 “이런 표결 처리가 이사 선임에 영향을 줄 것으로 확신하며 직무집행정지, 가처분 등 법적 조치를 취할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

이에 고려아연은 “외부 전문가 자문과 법률 검토를 거쳐 합리적인 기준에 따라 주주총회를 운영하고 있다”며 “주주 의사를 충실히 있는 그대로 반영하기 위한 방안을 적용하고 있는 것으로, MBK·영풍 측 주장은 외국인 주주 의사를 추측하고 예단해 주장하는 자의적 해석”이라고 맞섰다.

고려아연 “개정 상법 취지 선제 반영안, 영풍 반대로 부결”

고려아연은 분리선출 감사위원 수 확대 안건 부결에 대해서도 영풍·MBK 측 반대 영향이 컸을 것으로 보고 있다. 회사 측은 이를 두고 개정 상법 취지 반영을 저해한 결정이라고 비판했다.

제52기 고려아연 주주총회 (사진=고려아연)

주총을 앞두고 영풍·MBK 측은 이 안건이 최 회장 측 우호 인사를 늘리기 위한 목적이 있다고 주장하며, 개정 상법이 발효되는 9월 전까지만 위원 수를 늘리면 된다는 입장을 보여왔다.

고려아연 측은 “9월까지 분리선출 감사위원을 뽑지 못할 경우 사실상 불법 상태에 놓일 수 있는 상황에 놓였다”며 “이를 해결하기 위해서는 또 다시 임시주주총회를 개최해야 하지만 이마저도 통과 여부를 장담할 수 없는 상황”이라고 설명했다.

이어 “또다시 과도한 비용과 시간을 들여 임시주주총회를 개최해야 하는 부담과 불확실성이 더해지게 됐다”며 "경영권 분쟁 양 당사자의 갈등 상황이 임시주주총회 과정에서 또 불거지면서 회사 운영의 불안정성이 가중되고, 미국 크루서블프로젝트 진행 등에도 차질을 빚을 수 있다"고 지적했다.

이번 주총으로 최 회장 측이 이사회 과반을 지켜내며 일단 경영권 방어에 성공했지만, 감사위원 선임 문제와 해외 기관투자자 표 처리 방식을 둘러싼 공방이 이어지면서 양측의 분쟁은 당분간 지속될 가능성이 커 보인다.