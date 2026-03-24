고려아연 주총 3시간 지연 끝 개최…"소액 주주 위임장 확인 때문"

고려아연 정기 주주총회가 3시간 가량 지연돼 개최됐다. 최윤범 고려아연 회장과, 최대 주주인 영풍 및 MBK파트너스의 경영권 분쟁이 이번 주총에도 걸려 있는 만큼 소액 주주들의 중복 위임 여부 확인 등 사전 준비에 장시간이 소요됐다는 설명이다.

고려아연 주주총회는 당초 서울 중구 코리아나호텔에서 24일 오전 9시 개최될 예정이었으나, 오후 12시께 주총이 개최됐다. 주주 입장은 오전 9시부터 시작됐다.

회사는 소액 주주들의 의결권 위임장 확인에 장시간이 소요된 탓으로, 의도적으로 주총 개최를 지연한 것이 아니라고 설명했다.

고려아연 정기 주주총회가 열리는 코리아나호텔 내 프레스룸에서 주총장 상황이 중계되고 있다

고려아연 관계자는 “주총 시작 수 시간 전부터 소액주주 의결권 위임장 확인 작업을 개시했는데도 수가 워낙 많아 주총 개최가 지연됐다”며 “한 쪽에서 위임장을 받아갔더라도 이후 최종적으로 다른 쪽에 의결권을 위임하는 표들이 많아 참관인 동석 하에 내용을 대조하는 작업을 한 것”이라고 설명했다.

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이번 고려아연 주총에서 양측은 이사회 구성 결과에 초점을 맞추고 있다. 임기가 만료되는 6명 중 최 회장 측은 이사 5인 선임안, 영풍·MBK 측은 6인 선임안을 제안했다. 시장에 따르면 최 회장 측 우호 지분은 37.9%, 영풍·MBK 측은 41.1%로 분석된다. 각자 지분율 상황과 집중투표제가 시행되는 점을 고려해 이사회 과반 장악에 유리한 제안을 상정한 상황이다.

이번 주총은 양측 우호 지분율이 몇 퍼센트 정도의 격차만 있는 만큼, 이사 선임 결과는 소액 주주들과 외인 투자자들의 선택에 달린 것으로 분석된다. 이들의 지분율은 약 10%로 추산된다.