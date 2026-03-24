고려아연 노조 "MBK, 국가기간산업서 철수하라"…주총장 앞 피켓 시위

고려아연 노동조합이 회사 주주총회 현장에서 최윤범 고려아연 회장과 경영권 분쟁 중인 MBK파트너스를 비판하는 시위에 나섰다.

고려아연 노조는 24일 오전 9시 고려아연 주주총회를 앞둔 서울 중구 코리아나 호텔 앞에서 이같은 내용을 담은 피켓 시위를 벌이고 있다.

노조는 ‘국가기간산업에서 철수하라’, ‘홈플러스를 망친 MBK에게 국가기간산업을 맡기시겠습니까’, ‘국민연금기금에 막대한 손해를 입힌 MBK 물러나라’ 등의 내용을 담은 피켓을 내세웠다.

고려아연 노동조합이 회사 주주총회 현장에서 최윤범 고려아연 회장과 경영권 분쟁 중인 MBK파트너스를 비판하는 시위에 나섰다.

MBK가 최대 주주로 있는 홈플러스가 경영난을 겪다 지난해 3월 기업 회생을 신청하고, 현재 지속적인 점포 축소 및 임금 지급 지연 등 임직원들이 어려움을 겪는 점을 지적한 것이다.

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고려아연 최대 주주인 영풍은 지난 2024년 9월부터 MBK와 손잡고 고려아연 이사회 장악을 통한 경영권 확보를 시도하고 있다. 이날 개최를 앞둔 주총에서도 영풍·MBK 측 이사를 최대한 많이 입성시키는 것을 목표로 하고 있다.

지난 20일에도 고려아연 노조는 성명서를 내고 MBK와 영풍을 약탈적 투기자본이라고 지적했다. 노조는 "고려아연은 홈플러스가 아니다"며 "MBK의 홈플러스 인수 이후 점포 폐점과 구조조정이 이어졌다"고 목소리를 높였다.