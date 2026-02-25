MBK·영풍, 고려아연 주총 안건 입장 선회…왜?

MBK파트너스(MBK)와 영풍이 다음달 고려아연 정기 주주총회를 앞두고 제출한 주주 제안에 대해 일관적이지 않은 태도를 보인다는 지적이 나왔다.

25일 업계에 따르면 MBK·영풍은 최근 고려아연을 대상으로 이사의 총주주 충실의무 정관 반영, 집행임원제 도입, 발행주식 액면분할 등을 골자로 하는 주주제안을 제출했다. 이들은 액면분할을 통해 주식 유동성을 높여 개인투자자의 접근성을 제고하고, 집행임원제를 통해 감독과 집행을 분리함으로써 책임경영을 강화해야 한다고 주장했다.

지난해 1월 고려아연 임시주주총회에서도 집행임원제 도입을 제안했는데, 주주총회에선 고려아연이 제안을 수용했음에도 부결됐다.

고려아연 임시주주총회 (사진=고려아연)

이에 대해 MBK·영풍은 당시 의결권 제한을 받게 되면서, 이날 주총에 대한 전면 거부 의사를 표명한 것이란 입장이다.

관련기사

같은 임시주주총회에선 고려아연 현 경영진 주도 아래 액면분할 안건이 가결됐다. MBK·영풍은 주주총회 효력 가처분을 제기하는 과정에서 해당 안건도 포함했다. 이 안건은 현재까지도 대법원에 계류 중이다. MBK·영풍은 올해 주총에선 주주제안으로 액면분할을 제안한 상황이다.

재계에서는 고려아연 경영에 혼선이 초래되는 것을 넘어 회사와 시장에 부정적 영향이 커질 수 있다는 우려가 나왔다.