"200만원 간다더니"…SK 소액주주, 주총서 주가 저평가 성토

SK가 최근 지주사 역대 최대 규모에 해당하는 자사주 소각 계획을 밝혔음에도 불구하고 올해 주총장 분위기는 다소 어수선했다.

일부 소액주주들은 26일 서울 종로구 SK빌딩에서 열린 제35기 정기주주총회에서 저평가된 주가 문제를 강하게 비판했다.

한 소액주주는 “경영진을 물갈이하고 싶은 심정”이라며 “옛날에 모 부회장이 200만원까지 주가가 오를 거라고 말했지만, 지금은 SK하이닉스 HBM3로 사업 분위기가 더 좋아졌음에도 주가는 여전히 이에 한참 못 미친다"며 "그런데 누구도 이에 대해 반성하지 않고 있다”고 지적했다.

이에 장용호 SK 대표이사 사장은 “SK하이닉스의 수익이 SK 주주들에게 직접적으로 돌아갈 수 있는 여러 방안을 SK스퀘어와 검토하고 있다”며 “구체적으로 정해지면 말씀드리겠다”고 답했다.

서울 종로구 SK빌딩에서 열린 제35기 정기주주총회를 진행 중인 장용호 SK 사장(사진=지디넷코리아)

이날 일부 소액주주들은 주식가치 제고를 위해 회사가 보다 적극적으로 나서야 한다고 주문했다. 한 소액주주는 “임직원 보상 목적을 남기지 말고 보유한 자사주 전량을 소각하라”고 요청하기도 했다.

장 사장은 “회사의 중요한 목표는 기업가치, 즉 주가를 끌어올리는 것”이라며 “현금 보상은 일시적이지만 주식 보상은 수년에 걸쳐 이뤄지는 만큼 임직원들이 기업가치 제고에 더 매진할 수 있도록 하자는 취지”라고 설명했다.

이어 “주가 부양을 위해 투자를 줄이고 자사주를 매입하는 문제는 여러 논의가 필요한 사안”이라며 “회사가 보유한 재원을 미래 성장 기대 사업에 투자해 기업가치를 더 끌어올리길 원하는 주주들도 상당수 있다”고 부연했다.

또 다른 소액주주는 SK의 주가순자산비율(PBR)이 0.5~0.7배에 머물고 있다는 점을 지적하며 “회사의 성과가 절반밖에 주가에 반영되지 않고 있다”고 주장했다. 이어 “주가가 저평가될수록 주주환원을 더 확대해야 한다고 생각한다”며 “배당성향을 높이는 등 주주환원 계획을 더 말해달라”고 요구했다.

이에 김기동 재무본부장은 "모든 지주회사들이 (순자산가치 대비)할인율이 큰 상황으로 SK도 60% 이상 된다"며 "결국 포트폴리오 성과를 기반으로 자기자본이익률(ROE)을 높이고, 주주환원을 적절히 이어가는 점이 시장에 반영돼야 할인율을 축소할 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "이번에 총 발행주식 수의 20%가 넘는 자사주를 소각한 것도 주주환원을 위한 과감한 결정이었다"며 "향후 자산 매각 등을 통해 추가적인 이익이 생긴다면 잉여현금흐름과 재무비율 등을 종합적으로 고려해 약 1~2% 수준의 자사주 소각 또는 배당을 추가로 할 예정"이라고 덧붙였다.

서울 종로구 SK빌딩에서 열린 제35기 정기주주총회를 진행 중인 장용호 SK 사장(사진=지디넷코리아)

이날 장 사장은 재무구조 개선과 미래 성장 투자 의지를 강조했다. 그는 “견고한 재무구조와 정제된 포트폴리오를 기반으로 인공지능(AI) 기술을 내재화해 운영 효율성을 높이고 수익성을 극대화하겠다”고 말했다.

이어 “지난해 지정학적 리스크 상시화와 금융시장 변동성 확대 속에서 불확실성이 그 어느 때보다 높았던 한 해였지만, 자회사 핵심 사업 경쟁력 강화와 선제적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 기업가치 성장의 토대를 다졌다”며 “단순한 재무 수치 개선을 넘어 사업 구조의 근본적인 체질 개선을 목표로 포트폴리오 리밸런싱과 운영 개선(O/I)을 최우선 과제로 추진했다”고 밝혔다.

또 “반도체·AI 인프라, 에너지 솔루션 사업 비중 확대를 위한 구조 개편 작업을 진행했고, SK스페셜티 매각과 베트남 투자 회수 등 자산 매각을 추진했다”며 “이를 통해 총 27개 계열사를 축소하는 한편 미래 성장을 위한 투자 재원 확보와 자산 효율성 제고에도 성과를 냈다”고 설명했다.

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아울러 장 사장은 “‘투자→밸류업→엑시트’의 선순환 구조를 더욱 공고히 하겠다”며 “AI 인프라 등 미래 성장 분야에서도 신규 투자 기회를 확보해 성장 모멘텀을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 SK 주총에서는 ▲재무제표 승인 ▲집중투표제와 전자주주총회 도입을 위한 정관 일부 변경 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임 ▲이사보수한도 승인 ▲자기주식 보유·처분 계획 승인 등 5개 의안이 모두 통과됐다.