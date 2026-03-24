SK이노, SK온 매각설 선 그어…"배터리 사업 의지 변함 없어"

SK이노베이션이 최근 금융투자업계에서 제기된 배터리 자회사 SK온 매각설에 대해 사실상 선을 그었다.

추형욱 SK이노베이션 대표는 24일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 제19차 정기주주총회에서 SK온 지분 매각 검토 여부를 묻는 주주 질문에 "SK온과 배터리 사업에 대한 의지와 사업 전략 방향은 변함이 없다"며 "다만, 전기차 수요 둔화 속에서 주요 배터리 거점과 운영 구조 등을 재정비해왔고 이를 통해 수익성 개선과 자본 효율성 제고에 집중해 왔다"고 말했다.

이어 “전기차용 배터리는 단순한 물량 확대보다는 수익성 중심의 수주와 생산으로 선별 대응하고 있다”며 “동시에 기술 개발도 지속해 제품 경쟁력과 원가 경쟁력을 함께 높여 나갈 예정”이라고 밝혔다. 그러면서 “지난해 미국 에너지저장장치(ESS) 수주에 이어 올해도 북미 ESS 사업 확대를 중요한 전략 방향으로 추진하고 있다”고 덧붙였다.

추형욱 SK이노베이션 대표이사가 24일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 제 19차 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다. (사진=지디넷코리아)

업계에서는 이를 두고 SK이노베이션이 배터리 사업을 계속 이어가겠다는 뜻을 재확인한 것으로 해석하고 있다. 주총 종료 후 만난 회사 측 관계자도 SK온 매각설에 대해 선을 그었다.

SK이노베이션 관계자는 "SK온 매각은 검토하고 있지 않다"며 "다만, 낮아진 공장 가동률에 대응하기 위해 해외 사이트(생산거점) 효율화는 계속 검토 중"이라고 말했다. 이어 "미국 외 다른 거점 지역에 대한 포트폴리오 리밸런싱도 검토 중"이라고 덧붙였다.

이날 주총 인사말에서 추형욱 대표는 지난 2024년부터 이어져 온 리밸런싱(사업재편) 완수 의지를 드러냈다. 추 대표는 "올해도 도전적인 경영환경이 지속될 것"이라며 "이러한 변화를 위기가 아니라 새로운 기회로 만들기 위해 현재 추진 중인 사업 포트폴리오 개편을 완수하겠다"고 밝혔다.

이어 "핵심 사업에 자원과 역량을 집중하고 순차입금 감축을 통해 재무 건전성을 강화할 것"이라며 "뉴 오퍼레이션(새로운 운영개선)을 기반으로 본원적 경쟁력을 강화하겠다"고 강조했다.

한편 SK이노베이션은 주주와의 소통 강화를 위해 지난 2023년부터 시작한 ‘주주와의 대화’를 올해는 진행하지 않았다. 회사 측은 중동 전쟁 등 지정학적 불확실성 확대에 따라 시기적으로 적절하지 않다고 판단해 취소했다고 설명했다.

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추형욱 대표는 "주총을 마친 직후 주주와의 별도의 소통자리를 계획했었으나, 미국-이란 전쟁으로 지정학적 불확실성이 굉장히 커졌고 대내외적으로 경영 환경 변동성도 매우 확대가 된 현 시점에서 회사의 실적 전망과 계획에 대해 구체적인 언급을 하기 매우 조심스럽고 시기적으로 적절하지 않다고 생각했다"고 말했다.

이어 "변동성이 큰 상황에서 저희의 예단을 담은 설명을 드리기보다는 적절한 시점에 보다 확실하고 책임 있는 내용으로 말하는 것이 바람직하다 판단했다"며 "부득이하게 이번에는 취소했지만 향후 적절한 시점에 주주와의 대화의 자리를 마련하고 자 한다"고 덧붙였다.