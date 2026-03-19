[기자수첩] SK 리밸런싱의 명과 암

최근 SK하이닉스의 역대급 실적과 주가 고공행진 속에 가려져 드러나지 않는 SK그룹의 명과 암이 있다. 그룹 계열사 간 극명한 양극화다. 원래 모든 그룹의 계열사 간 규모나 실적은 차이가 있을 수밖에 없다. 하지만 SK그룹은 SK하이닉스 비중이 크다 못해 압도적이다. 지난해 기준 그룹 내 영업이익 비중이 95%를 웃돈다. 자칫 SK하이닉스가 꺾이면 그룹 전체가 흔들리는 구조다.

재계에서는 과거 SK텔레콤이 그룹 내에서 주도권을 잡던 모습에서 이제 AI 시대 반도체 중심에 선 SK하이닉스가 그 자리를 꿰찼다는 평가가 지배적이다. 실제로 SK그룹 컨트롤타워인 SK수펙스추구협의회 운영 분담금도 SK하이닉스가 가장 많이 낸다.

SK온 미국 법인인 SK배터리아메리카(SKBA)는 최근 조지아주 잭슨카운티 커머스시에 있는 공장 근로자 2566명 중 약 37%(958명)을 해고했다고 밝혔다. 감원 이후에도 공장은 약 1600명 규모로 계속 운영된다. (사진=SK배터리아메리카)

승승장구하는 SK하이닉스의 모습은 전기차 수요 부진으로 적자를 기록해 이곳저곳에서 눈칫밥(?)을 먹는 SK온과 SK아이이테크놀로지 등과 대비된다.

업황 호조의 기대를 한 몸에 받던 배터리 사업은 최근 부진하다 못해 그룹 전체에 재무적 부담을 고민하게 만들 정도로 위기에 내몰렸다. SK온은 5년 연속 적자를 기록하고 있으며, 올해 적자가 더 늘어날 것이란 전망도 나온다. SK온에서 시작된 재무위기는 그룹 전반의 리밸런싱(사업재편)으로 이어졌다. SK엔무브를 비롯한 SK앤텀, SK트레이딩인터내셔널 등과의 합병도 사실상 SK온의 재무 구조 개선을 위한 조치였다.

SK그룹은 지난 2024년부터 약 2년 넘게 리밸런싱 작업을 이어가고 있다. 비핵심 사업 및 자산을 매각해 과감하게 몸집을 줄였다. 그 결과 재무구조 개선에 성공했고, 신용위험도도 완화됐다.

문제는 리밸런싱 과정에서 구성원들의 불만과 갈등이 높아지고 있다는 점이다. 그룹의 외형적 자산뿐 아니라 인력 구조조정도 이어지고 있기 때문이다. 최근 배터리 계열사의 연이은 희망퇴직은 물론 강제성이 없다. 하지만 내부에서는 사기 저하에 버티는 인원들도 적지 않다는 얘기가 종종 들려온다. SK온 출범 당시 경쟁사와 법적분쟁까지 불사할 정도로 경쟁적으로 배터리 관련 인재들을 흡수하던 것이 불과 4~5년전의 일인데, 정반대의 상황이 된 것이다.

실제로 기자가 만난 한 계열사 직원은 "요즘 분위기가 좋지 않다"며 "맨날 비용 줄이란 얘기만 하니 일할 힘이 안 난다"고 토로하기도 했다.

회사가 힘들면 조직을 슬림화하고 임직원들도 뼈를 깎는 자구책 마련에 동참해야 하는 것은 맞다. 하지만 경영진의 오판으로 내가 피해를 본다는 생각이 강해지는 순간 직원들의 사기와 회사를 향한 애정은 꺾일 수밖에 없다.

최근 '슈퍼모멘텀'이라는 책이 주목을 받는다. 반도체 굴기를 일군 최태원 회장의 선견지명을 칭송하는 내용들로 가득하다. 치켜세울 만한 업적임은 분명하다. 하지만 SK그룹 내 다른 사업들이 처한 위기에 대해서는 조용하다. 과거 그룹의 중심이었던 SK텔레콤은 지난해 해킹 사태로 소비자의 신뢰를 잃고 점유율이 줄었으며, 미래 먹거리로 칭송받던 배터리 사업도 전기차 수요 둔화로 어려움을 겪고 있다.

그런데도 배터리 사업의 구조적 위기론이 불거질때마다 경영진의 책임론은 상대적으로 덜하다. SK 배터리 사업을 주도했던 최고경영진이 SK이노베이션을 떠나 지금은 SK하이닉스의 최대 주주사인 SK스퀘어로 자리를 이동한 것에 대한 시선도 곱지 않다. 수조 원대 투자 결정이 이어지는 과정에서 최고경영진의 의중과 결단이 없었을까. 사업이 잘될 때는 최고경영진의 통찰과 결단이 부각되고, 반대로 침체 조짐이 나타날 때는 임원진의 판단 문제로만 돌리는 식이라면 이는 균형 잡힌 평가라고 보기 어렵다. 최고경영진의 공(功)만 조명할 것이 아니라 과(過) 역시 함께 따져봐야 할 시점이다.

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배터리 과잉이라는 고민 속에 SK온은 이제 매각해도 문제, 안고 가도 문제라는 평가를 받는 처지에 놓였다. 그러나 그 책임을 묵묵히 일한 임직원들에게만 돌릴 수는 없다. 최종 판단과 방향 설정 권한을 가진 최고경영진 역시 그 책임에서 결코 자유로울 수 없다.

SK그룹의 과제는 SK온을 살릴지 접을지의 문제가 아니다. 반도체 호황에 가려진 그룹 내 불균형을 바로잡고, 미래 투자에 대한 책임과 해법을 분명히 하는 일이 더 중요하다. '하이닉스 원톱' 구조의 위험을 인정하고, 배터리 사업 정상화를 냉정하게 재점검해야 한다. 이제 필요한 것은 현장 희생이 아니라 경영진의 책임 있는 설명과 출구 전략이다.