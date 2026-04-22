스타벅스, 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’ 첫 공개

스타벅스 코리아가 이동형 커피 트레일러를 도입해 사회공헌 활동을 확대한다.

스타벅스 코리아는 22일 지구의 날을 맞아 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’를 처음 공개한다고 밝혔다. 해당 트레일러는 서울 여의도 한강공원에서 첫 운영된다.

‘스:벅차’는 매장 방문이 어려운 지역이나 재난·재해 현장 등을 찾아가 커피를 제공하기 위해 제작된 이동형 설비다. 내부에는 에스프레소 머신과 냉장·냉동 장비를 갖춰 매장과 유사한 수준의 커피 제공이 가능하도록 설계됐다.

관련기사

(사진=스타벅스)

첫 운영일에는 개인 컵을 지참한 방문객을 대상으로 선착순 커피 제공 이벤트가 진행된다. 이후 군부대 방문을 시작으로 사회공헌 프로그램에 활용될 예정이다.

스타벅스 코리아는 향후 군인, 소방·경찰 등 현장 인력을 대상으로 한 지원 활동과 함께 지역사회 방문 프로그램을 확대할 계획이다.