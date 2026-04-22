미 스타벅스, 내슈빌 이전 추진…직원 반발에 난항

미국 스타벅스가 약 1억 달러(약 1481억원)를 투입해 내슈빌에 신규 사무소 설립을 추진하고 있지만, 직원들의 이전 거부로 초기 단계부터 난항을 겪고 있다.

21일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 스타벅스는 직원 서한을 통해 향후 5년 내 내슈빌 사무소에 약 2000개의 일자리를 배치할 계획이라고 밝혔다. 이 가운데 일부는 현재 시애틀 본사에 있는 기술 인력도 포함된다.

하지만 직원 이전은 순조롭지 않은 상황이다. 회사는 지난 3월 약 100명 규모의 북미 소싱팀 직원들에게 테네시주로 이전하거나, 급여 삭감을 감수하지 않을 경우 일자리를 잃을 수 있다는 선택지를 제시했다고 외신은 전했다.

스타벅스 매장 전경. (사진=지디넷코리아)ㅈ

이 같은 조치는 내부 반발을 키웠다. 일부 직원들은 회사 대응 방식이 사기를 떨어뜨리고 경영진에 대한 신뢰를 약화시켰다고 지적했다. 소싱팀은 커피 원두부터 시럽, 일회용 컵까지 북미 1만8000개 매장의 물품 조달을 담당하는 핵심 조직이다.

회사는 이전을 유도하기 위해 주식 보상과 최대 2000달러(약 296만원)의 현지 방문 비용 지원 등을 제시했지만, 직원들의 반응은 제한적이라고 외신은 설명했다.

스타벅스는 내슈빌 이전 배경으로 주요 공급업체와의 근접성, 인재 확보 용이성 등을 들었다. 또한 시애틀 대비 낮은 세금과 인건비도 이유로 제시했다. 이는 향후 2년간 20억달러 비용 절감 목표와도 맞닿아 있다.

회사는 현재 약 2000개의 기업 직무를 감축했으며, 동시에 매장 인력 확충과 리모델링 투자로 성장 회복을 추진하고 있다.

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다만 정치·사회적 환경도 변수로 작용하고 있다. 일부 직원들은 진보 성향의 시애틀에서 보수 성향이 강한 테네시로 이동하는 것에 부담을 느끼고 있으며, 낙태 제한과 성소수자 정책 등에 대한 우려도 제기하고 있다.

스타벅스는 이전을 거부한 직원들에게 최소 1만 5000달러(약 2221만원)의 유지 보너스를 지급해 2026년 말까지 잔류를 유도하고 있으며, 신규 사무소는 오는 2027년 완공될 예정이다.