"큰 케이크는 부담"…스타벅스 ‘미니 홀케이크’ 인기 이어간다

스타벅스가 1~2인용 미니 홀케이크 제품군을 강화하며 관련 수요를 끌어올리고 있다. 1인 가구 증가와 디저트 취향 세분화 흐름 속에서, 기념일뿐 아니라 일상 디저트로도 부담 없이 즐길 수 있는 작은 홀케이크가 새로운 선택지로 자리 잡았다는 설명이다.

8일 회사에 따르면 스타벅스가 올겨울 선보인 ‘딸기 프레지에 케이크’는 누적 판매 40만개를 넘겼다. 1~2인이 즐기기 좋은 크기, 딸기 장식 비주얼, 전용 패키지 포장 등이 호응을 얻으면서다. 스타벅스는 당초 크리스마스 시즌 한정으로 운영하던 해당 제품의 판매 기간도 연장했다.

밸런타인데이 시즌에는 신제품 ‘딸기 가나슈 프레지에’도 내놨다. 진한 초콜릿 풍미에 딸기 단면이 돋보이는 외관을 내세워 기념일 케이크 수요를 공략한다는 계획이다.

(사진=스타벅스)

스타벅스는 지난해부터 다양한 콘셉트의 미니 홀케이크를 선보여왔다. 미니 홀케이크는 출시 때마다 상품별 20만개 이상 판매고를 올리며 전체 케이크 판매 상위권을 유지하고 있다고 회사는 밝혔다.

크리스마스·밸런타인데이 등 시즌에는 판매가 더 늘었는데, ‘키친205 딸기 치즈 케이크’는 지난해 2월 13~15일 3일간 일 평균 판매량이 평상시 대비 20% 늘었고, ‘딸기 프레지에 케이크’도 12월 23~25일 3일간 일 평균 판매량이 평상시 대비 20% 이상 증가했다.

수요 증가에 맞춰 스타벅스는 지난해 12월부터 매장에서 ‘스틱 초 세트’ 판매도 시작했다. 미니 홀케이크는 물론 조각 케이크에도 사용할 수 있도록 골드 색상 초 5개를 한 세트로 구성했다.

스타벅스 최현정 식음개발담당은 “소규모 인원이 부담 없이 즐길 수 있는 미니 홀케이크에 대한 수요가 크게 늘고 있다”며 “시즌 분위기를 담은 제품을 지속 선보이며 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.