스타벅스, SSG랜더스필드서 ‘스타벅스 데이’ 진행

스타벅스 코리아가 프로야구 경기장에서 브랜드 체험 행사를 연다.

스타벅스코리아는 오는 5월 1일부터 3일까지 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG랜더스와 롯데자이언츠 경기 기간 동안 ‘2026 스타벅스 데이’를 진행한다고 19일 밝혔다.

행사 기간 동안 경기장 곳곳에 브랜드 체험 공간이 마련되고, 관람객 참여형 이벤트가 운영된다. 장외에서는 다회용 컵을 지참한 방문객을 대상으로 커피를 제공하고, 장내에서는 홈런존 이벤트와 퀴즈 등 프로그램이 진행될 예정이다.

(사진=스타벅스)

스타벅스는 행사에 맞춰 ‘스타벅스 데이 SSG랜더스 유니폼’을 출시하고, 4월 21일부터 자사 앱 온라인 스토어에서 판매한다. 해당 제품은 재활용 소재를 활용해 제작됐다.

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이와 함께 행사 기간 동안 고객과 임직원, 협력사 등을 초청한 응원 프로그램과 시구·시타 행사도 진행된다.

스타벅스 코리아 관계자는 “경기장을 찾은 관람객을 대상으로 다양한 체험 프로그램을 마련했다”고 밝혔다.