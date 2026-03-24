정용진 신세계 회장, 스타필드 청라 찾아 "세계 최고 품질 갖춰라"

정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 23일 찾아 프로젝트 진행 상황을 점검했다.

‘스타필드 청라’는 2만 3000석 규모 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한 번에 연결되는 형태의 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층부터 지상 8층, 연면적은 15만평으로 스타필드 중에서도 최대 규모다.

24일 신세계그룹에 따르면 현장에서 정 회장은 “우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다”며 “한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는다는 데에 자부심과 책임감을 가져달라”고 말했다.

정용진 신세계그룹 회장(왼쪽에서 두 번째)이 23일 스타필드 청라 건설 현장 곳곳을 둘러보는 모습. (제공=신세계그룹)

이어 “무엇보다 안전이 우선”이라며 “스포츠·레저·쇼핑이 결합된 세계 최초 멀티스타디움이란 타이틀에 걸맞은 ‘세계 최고’ 품질을 갖출 것”을 당부했다.

정 회장의 스타필드 청라 현장 방문은 1월 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정, 2월 트레이더스 인천 구월점을 찾은 데 이은 올해 4번째 국내 현장경영이다.

정 회장은 야구장 그라운드 홈플레이트 쪽 관람석과 쇼핑몰 연결 구간 등을 점검했다. 해당 관람석에서 바라봤을 때 왼쪽에 호텔과 인피니티풀이 자리할 예정으로 호텔 객실에서 야구를 볼 수 있고 인피니티풀에 몸을 담근 채 경기를 즐길 수도 있다. 야구장 오른쪽은 쇼핑몰과 이어지게 된다.

정 회장은 특히 쇼핑몰과 이어지는 연결 부분 공사 현장에서는 고객 이동에 불편함 없이 즐거움을 선사하도록 각별히 신경을 써야 한다고 강조했다.

관련기사

스타필드 청라의 현재 공정률은 40%로 올해 상반기 중 멀티스타디움의 상징인 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말로 예정돼 있고 2028년 초 공식 오픈을 목표로 하고 있다. 완공 시 SSG랜더스는 2028년부터 멀티스타디움을 홈구장으로 사용하게 된다.

정 회장은 “대한민국 복합쇼핑몰을 새롭게 정의한 ‘스타필드’가 이번에는 ‘K-레저테인먼트’라는 새로운 도전에 나섰다”며 “고객에게 새로운 경험을 선사하는 것이 고객 마음 속에 ‘신세계’를 넓혀가는 길”이라고 말했다.