정용진 회장, 지난해 보수 58억5000만원…전년比 62%↑

정용진 신세계그룹 회장이 지난해 보수 58억 5000만원을 수령했다. 전년보다 62% 늘어난 규모다.

18일 이마트 사업보고서에 따르면 지난해 정 회장은 급여로 24억 4500만원을 받았다. 상여로는 34억 500만원을 수령했다. 어려운 대내외 경영환경 속에서도 연결기준 매출액 28조 9704억원, 영업이익 3225억원 등 뚜렷한 실적개선을 통해 경영 성과를 달성한 점을 고려했다는 설명이다.

또 지속적인 사업 혁신과 기업문화 개선을 통해 기업의 선도적 위치를 공고히 하고, 글로벌 기업과의 합작법인 설립 및 투자유치를 통해 기업의 중장기 성장동력 확보에 기여했다는 평가다.

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정용진 신세계그룹 회장

이명희 신세계그룹 총괄회장과 정재은 명예회장은 이마트에서 각각 18억 4000만원을 받았다. 전년 대비 4.1% 늘어난 금액이다.

한채양 이마트 대표는 급여로 10억 3200만원, 상여로 4억 8000만원 등 총 15억 1200만원을 수령했다. 전년 대비 18.2% 증가했다.