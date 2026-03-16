정유경 신세계 회장, 작년 연봉 43억원…전년比 20% 늘어

"사상 최대 매출 달성 및 회사 경쟁력 강화 등 인정"

유통입력 :2026/03/16 17:44

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

정유경 신세계 회장이 지난해 연봉 43억 3000만원을 수령했다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정 회장은 지난해 급여로 24억 4600만원을 수령했다. 전년(19억 7500만원) 대비 23.9% 늘어난 수치다.

상여로는 전년(16억 2100만원) 대비 16.2% 증가한 18억 8400만원을 수령했다. 경기둔화에 따른 소비심리 위축 등의 어려운 대내외 경영환경속에서도 사상 최대 매출을 달성한 점을 고려했다는 설명이다. 또 공간 혁신 및 디지털 전환 가속화를 통한 회사 경쟁력 강화, ESG활동 등에 기여했다는 것도 이유로 꼽혔다.

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정유경 신세계 회장. (제공=신세계)

모친인 이명희 총괄회장은 11억 9100만원의 보수를 받았다. 급여가 10억 1600만원, 상여가 1억 7500만원이다. 정 회장의 부친인 정재은 명예회장도 11억 9100만원을 수령했다.

박주형 신세계 대표는 지난해 연봉으로 16억 7800만원을 받았다. 급여가 9억 3700만원을, 상여가 7억 4100만원이다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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