신라면·불닭·콜라 없는 '하우스 오브 신세계 청담' 식품관 가보니

“완벽한 장을 보려면 신세계 강남점에 가야 한다. 하우스 오브 신세계 청담은 웰니스에 초점을 맞춰 신라면, 불닭볶음면, 코카콜라가 없다. 대신 다른 매장에서 볼 수 없는 완전히 새로운 것을 판매한다.”

어딘가 낯선 식품관이 청담 한복판에 문을 열었다. 신세계백화점의 야심작인 ‘하우스 오브 신세계 청담(이하 청담점)’이다. 기존 SSG푸드마켓 청담점의 지하 1층과 지상 1층을 재구성한 총 1천500평 규모다.

신세계는 청담점의 경쟁력에 대해 ‘어디에서도 볼 수 없는 상품군’을 꼽았다. 단독으로 입점한 상품을 대거 보유하고 있는 데다, '웰니스'(신체·정신·사회적 건강의 균형 잡힌 상태 및 이를 추구하는 전반적인 활동)에 초점을 맞췄다는 설명이다.

하우스 오브 신세계 청담의 과일 코너.

패션 편집숍 같은 식품관…“가치소비 원한다면 청담으로”

10일 가오픈한 청담점의 최우선 과제는 직선거리 약 4㎞에 위치한 신세계백화점 강남점과의 차별성이었다. 자동차로는 약 25분 떨어진 거리에 있어 이를 의식하지 않을 수 없었다는 설명이다.

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “의류매장 진열 방식을 사용한 것은 신세계 강남점과의 차별을 두려고 한 것”이라며 “강남점 취급 상품 수(SKU)가 1만개를 넘어서는데 청담점은 4천~5천개로, 장을 보러 방문하는 것이 아니라 건강을 찾는 가치소비를 원하는 소비자들이 방문하는 공간으로 꾸몄다”고 말했다.

최 상무는 “강남점이 아니라 청담점을 찾을 수 밖에 없는 이유를 만들고 싶었다”며 “패셔너블한 그로서리 매장을 만들고 싶었고 성수동에 가는 MZ세대들도 청담점을 찾길 바란다”고 강조했다.

김은구 하우스 오브 신세계 청담점 점장이 PB 상품을 설명하고 있다.

이에 신세계가 새롭게 선보이는 식품관 ‘트웰브(TWELVE)’가 청담점에 들어섰다. ‘패션 매거진 같은 식품관’을 표방한 트웰브는 의류매장의 상품 진열 방식(대표 상품을 별도 진열하고 상품의 색상과 소재가 시각적으로 눈에 띄게 진열하는 방식)을 식품매장에 도입한 국내 첫 번째 매장이다.

트웰브 입구에 들어서자 패션 편집숍을 떠올리게 하는 PB상품 진열 공간이 가장 눈에 띄었다. 트웰브가 직접 개발한 상품으로 일반적으로 라면·빵 등 식품군으로 PB를 구성하는 것과 달리 그로서리 파우치·에코백·텀블러 클린 탭·비누 등 생활용품 등이 진열됐다.

과일코너도 대표 상품이 의류매장처럼 단독 진열됐다. 귤·당근·유자 등이 한 점씩 전시하는 쇼케이스 방식을 도입했고 바로 옆에는 상품 설명과 판매용 상품이 대량 진열해 상품의 질감과 품질을 직관적으로 확인할 수 있게 했다.

하우스 오브 신세계 청담의 휴식 공간인 ‘아고라’

김은구 청담점 점장은 “이런 방식으로 진열해둔 곳은 없다”며 “패션 매거진처럼 상품을 골라 전시했다”고 말했다.

또 공용 테이블과 100여석 규모의 좌석을 배치한 ’아고라‘와 식품관에서는 보기 드문 ‘중정(썬큰 가든)’도 마련됐다. 고객 편의를 위해 기존에 한 방향으로만 이동하던 구조를 양방향으로 재설계했다.

신라면·하리보 없는 식품관…웰니스 강조

특히 웰니스를 주요 가치로 내세운 만큼 일반적인 식품관에서 흔히 찾을 수 있는 신라면이나 하리보 등은 입점하지 않았다.

신세계백화점 관계자는 “건강한 성분을 최우선으로 했기 때문에 레이즈 칩이나 하리보가 없는 대신 이를 대체하는 상품을 입점시켰다”며 “유기농 젤리나 과자 등이다”고 말했다.

또 트웰브가 제안하는 ‘12가지 기준’에 부합하는 맞춤형 상품도 선보인다. 뿌리와의 여정’, ‘지구의 가벼운 발걸음’, ‘균형과 순환’ 등 현대인의 건강한 삶을 주제로 한 큐레이션(선별추천)을 통해, 각 기준에 맞는 상품을 체계적으로 골라 제안하는 것이 특징이다.

하우스 오브 신세계 청담 식품관 '트웰브'의 12가지 기준에 부합한 상품을 진열한 공간.

총 12개 섹션으로 구성되며 각 섹션 당 2~3개 브랜드, 총 25~30개의 브랜드가 입점했다. 대부분이 국내에 처음으로 선보이는 수입 브랜드다.

김 점장은 “키워드별로 상품을 진열해 놓은 공간으로 청담점의 콘셉트이자 근본인 공간”이라며 “이런 식의 진열은 흔히 사용하지 않는 방식으로 ‘큐레이션에 방점을 찍은 매장’이라고 보면 된다”고 강조했다.

이어 “청담점 개점을 위해 미국의 유기농 마켓 ‘에레혼’, 홀푸드‘ 등 전 세계 모든 유통 포맷을 스터디했다”며 “고객들이 ’힙한 슈퍼‘로 청담점을 인식해주길 바란다”고 덧붙였다.

이 외에도 인삼·케일 등 재료를 즉석에서 갈아 만드는 스무디와 착즙 주스 약 40여종을 판매하는 ‘트웰브 원더바’와 전국 주요 산지의 특색 있는 상품을 한데 모은 ‘프레시 푸드’, 드라이에이징 전문 장비를 도입한 정육·수산 코너 등도 마련됐다.

패션·주류·히든 다이닝 공간도 마련

하우스 오브 신세계 청담의 화이트 리쿼 전문 매장 ‘클리어’

지상 1층은 패션, 주류, 다이닝 등 현대인의 취향을 큐레이션해주는 공간으로 완성했다. 주요 공간은 ▲남성복 브랜드 ‘맨온더분’ ▲여성복 브랜드 ‘자아’ ▲화이트 리쿼 전문 매장 ‘클리어’ ▲히든 다이닝 레스토랑 ‘모노로그’ ▲모던 캐주얼 일식당 ‘호무랑’ 등이다.

특히 클리어는 전 세계 처음으로 화이트 와인과 사케, 샴페인 등으로 꾸민 주류 매장이다. 청담점에서 테스트를 거친 뒤 소비자 반응에 따라 다른 매장으로도 확장할 수 있다는 설명이다.

클리어 매장 안쪽에는 다이닝 레스토랑 ‘모노로그’가 위치한다. 예약제로 운영되며 12월 한 달 간은 저녁 한 타임만 운영한다. 현재 12월부터 내년 1월까지의 예약은 전석 마감됐다.

하우스 오브 신세계 청담의 히든 다이닝 레스토랑 ‘모노로그’

신세계백화점 관계자는 “기존 오마카세와 달리 유(U)자 형태의 테이블로 구성했으며 셰프가 직접 퍼포먼스를 보여주는 다이닝”이라고 설명했다.