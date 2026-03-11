[현장] 배경훈 과기부총리 "제조 강국 저력, '풀스택' 피지컬AI로 완성해야"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 피지컬 인공지능(AI)을 대한민국 제조 강국 도약의 핵심 전략으로 제시하며, 월드 모델과 파운데이션 모델, 구동 메커니즘에 이르는 '풀스택(Full-Stack)' 역량을 갖춰 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다고 강조했다.

배 부총리는 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'에서 "우리가 진짜 잘할 수 있는 분야에 강점을 가지고 집중 투자하는 것이 중요하다"며 "제조 강국으로서의 역량을 펼치기 위해 피지컬AI를 제대로 준비해야 한다"고 밝혔다.

정동영 통일부 장관과 최형두 국민의힘 의원, 정진욱 더불어민주당 의원, 이철규 국민의힘 의원이 공동 주최한 이날 행사는 지난 1월 말 마무리가 된 'AI G3 강국 신기술 전략 조찬 포럼'에 이은 세 번째 시즌의 첫 회차다.

현장엔 과학기술정보통신부와 산업통상부, 서울대학교, 카이스트, 정보통신산업진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국전자통신연구원 등 주요 정부·학계·공공 관계자가 참석했다.

11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 '피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'이 개최됐다. (사진=지디넷코리아)

산업계에선 나인이즈, 네이버, 두산로보틱스, 디밀리언, 딥엑스, 로봇웨어에이아이, 로브로스, 리벨리온, 리얼월드, 마음AI, 마인드로직, 모빌린트, 세라WPA, 슈퍼브에이아이, 스피어AX, 엑셈, 페르소나AI, 퓨리오사AI, 플리토, 한화에어로스페이스, KT, LG AI연구원, NC AI, SK텔레콤이 함께 했다.

배 부총리는 인사말을 통해 "피지컬AI는 컴퓨터 안에 있던 AI가 물리적인 세계로 나오면서 고려할 변수가 많다"며 "현장의 요소들이 잘 반영돼야 차별점을 만들 수 있고 글로벌 경쟁력도 가질 수 있다"고 말했다. 이어 "현재 피지컬AI 기술 개발 및 논의 과정은 모델 개발 기업들 위주인데 실제 공장을 운영하는 현장 기업들도 더 많이 참여해야 한다"고 덧붙였다.

국제 경쟁력 확보를 위한 정부의 지원 의지도 밝혔다. 배 부총리는 "이 포럼이 대한민국 안에서의 논의에 그치지 않고, 참여 기업들이 피지컬AI 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 기업으로 성장하는 장이 됐으면 한다"며 "과기정통부와 산업부가 기초 연구개발(R&D)부터 현장 적용까지 정부 차원에서 최대한 지원할 계획"이라고 강조했다.

그러면서 기업에 "방향타를 제대로 잡는 것이 중요한 시점인 만큼 현장의 애로사항과 아이디어를 거침없이 전달해 달라"고 당부했다.

이도규 과학기술정보통신부 실장이 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아)

과기정통부는 이날 피지컬AI 정책 가운데 3대 핵심 과제와 그에 따른 구체적인 진행 현황과 계획도 제시했다. 이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "한국은 아직 데이터화되지 못했지만 세계 최고 수준의 제조 현장에서 장인들이 수십 년간 축적해 온 경험과 노하우를 보유하고 있다"며 "여기에 독자적인 AI 역량을 유기적으로 결합한다면 전 세계를 선도하는 피지컬AI를 탄생시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

이 실장은 첫 번째 과제로 제조 숙련공의 암묵지를 데이터화하는 파이프라인 구축을 제시했다. 과기정통부가 작년 하반기 경남·전북 제조 현장에서 사전 검증에 착수한 결과, 기업들이 5년간 모아온 데이터보다 양적으로 90배 풍부한 데이터를 4개월 만에 확보하는 성과를 거뒀다. 올해부터는 경남 40개·전북 24개 공정에서 각각 대규모 R&D와 로봇 협업 기반 실증을 확대한다.

학계와 연구소, 민간 기업의 역량을 결집해 3년 이내에 독자적인 피지컬AI 공통 기반 기술을 확보한다는 목표도 구체화했다. 스스로 계획을 세우는 '로봇용 AI'와 가상 세계에서 대량의 학습 데이터를 만드는 '월드 모델', 물리 법칙을 적용해 장비를 초정밀 제어하는 '물리 정보 신경망(PINN)' 개발은 올해 시작됐다.

11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 '피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'이 개최됐다. (사진=지디넷코리아)

정부는 내년부터 지연 없는 작동을 위한 고성능·저전력 컴퓨팅 플랫폼 개발에 착수할 예정이다. 이 실장은 "이미 진행 중인 휴머노이드 원천 기술과 디지털 트윈 기반의 협업 기술을 더해 공장 전체가 유기적으로 움직이는 환경을 만들겠다"고 설명했다.

국내외를 아우르는 유기적인 생태계 조성에도 힘을 쏟는다. HD현대나 현대자동차 같은 대기업이 대학과 연계해 기술 개발을 주도하고 있으며 과기정통부와 산업부, 중기부가 작년 10월부터 협의체를 꾸려 이를 통합 지원하고 있다. 글로벌 시장에서의 보편성을 갖추기 위해선 엔비디아, 오픈AI 등과 파트너십을 강화하고 있다.

이 실장은 "엔비디아는 작년 10월 현대차, 과기정통부와 피지컬AI 업무 협약을 체결하고 국내 R&D 센터 설립을 구체화 중"이라며 "한국이 구축한 피지컬AI 기술과 생태계가 폐쇄적인 AI에 그치지 않고 글로벌 무대에서 경쟁력과 보편성을 갖출 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.