"신세계 DNA 심는다"…‘하우스오브신세계 청담’ 개점

신세계백화점이 기존 SSG 푸드마켓 청담점의 지하 1층과 지상 1층을 재구성한 1천500평 규모의 ‘하우스오브신세계 청담’을 연다고 10일 밝혔다. 지난해 문을 연 강남점의 ‘하우스오브신세계’ 성공 모델을 상권의 특성에 맞게 기획해 백화점 밖에서 선보이는 최초 사례다.

신세게백화점은 장보기에 초점을 둔 기존 식품관을 넘어 도심 속에서 머무르며 취향을 발견하는 ‘체류형 리테일 공간’을 구현하는데 중점을 뒀다.

새 식품관 ‘트웰브’ 선보여…의류매장 진열 방식 도입

지하 1층에는 신세계가 새롭게 선보이는 식품관 ‘트웰브(TWELVE)’가 문을 연다. ‘패션 매거진 같은 식품관’을 표방한 트웰브는 의류매장의 상품 진열 방식을 식품매장에 도입한 국내 첫 번째 매장이다.

하우스오브신세계 청담 로고. (제공=신세계백화점)

예를 들어 레몬, 당근과 같은 과일, 채소 품목의 대표 상품 한 점을 단독 진열하는 쇼케이스 방식을 도입해 상품의 질감과 퀄리티를 직관적으로 확인할 수 있게 하고, 제철 식재료들을 나란히 배치해 시각적 재미를 높인다.

트웰브는 청담 상권의 주요 고객층인 30~40대 거주민과 주변 직장인들의 소비 패턴을 분석해 이에 맞춘 현대적 감각의 ‘웰니스 푸드’를 집중적으로 선보인다.

이번에 첫선을 보이는 ‘트웰브 원더바(TWELVE WONDER BAR)’는 인삼, 마카, 햄프시드, 케일 등 영양이 풍부한 재료를 즉석에서 갈아 만든 스무디와 착즙 주스 약 40여종을 판매한다.

즉석에서 즐길 수 있는 ‘델리 전문매장’도 고급스럽게 꾸렸다. 국내산 제철 재료를 바탕으로 한식 델리를 현대적으로 풀어낸 ‘발효:곳간’과 세계 각국의 인기 메뉴를 재해석해 샐러드, 그릴 요리, 라이스볼 등 다양한 메뉴를 선보이는 ‘트웰브 키친’에서는 취향대로 메뉴를 조합해 나만의 플레이트를 만들 수 있다.

웰니스 그로서리 6천여 종을 소개하는 ‘팬트리’에서는 트웰브가 제안하는 ‘12가지 기준’에 부합하는 맞춤형 상품도 선보인다. 트웰브가 직접 개발한 PB 상품도 마련했다.

‘프레시 푸드’ 코너에서는 전국 주요 산지의 특색 있는 상품을 한데 모았고 드라이에이징 전문 장비를 도입해 숙성 전문가가 직접 최상의 한우와 수산물을 제공한다. ‘반찬’ 코너에서는 고단백, 저혈당에 도움을 주는 건강 반찬을 선보인다.

100여석 규모 좌석 배치…지상 1층은 패션·주류 등 배치

신세계백화점 강남점 전경. (제공=신세계)

트웰브 입구에는 ‘아고라(Agora)’라 불리는 넓은 광장이 펼쳐진다. 공용 테이블과 100여석 규모의 좌석을 배치했다.

‘중정(썬큰 가든)’도 조성했다. 자연광이 매장 안쪽까지 깊숙이 들어오는 구조로, 사계절의 변화를 실내에서도 느낄 수 있다. 중정 주변에는 원형테이블과 좌석을 배치한 휴식 공간으로 꾸몄다.

또 기존에 한 방향으로만 이동하던 구조를 양방향으로 재설계해 원하는 매장과 상품을 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 했으며, 전 고객 대상 무료 발렛 서비스를 제공한다.

지상 1층은 패션, 주류, 다이닝 등 현대인의 취향을 큐레이션해주는 공간으로 완성했다.

현대적인 감성의 남성복과 라이프스타일을 제안하는 ‘맨온더분’, 편안한 실루엣의 여성복 브랜드 ‘자아’, 사케·샴페인·화이트와인 등을 선별한 화이트 리쿼 전문 매장 ‘클리어’, 고급 가이세키 요리를 100% 예약제로 운영하는 일곱 좌석 한정 히든 다이닝 레스토랑 ‘모노로그’, 모던 캐주얼 일식당 ‘호무랑’ 등을 마련했다.

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “하우스오브신세계 청담은 신세계가 생각하는 삶·취향·일상을 연결하는 새로운 리테일 공간이다“며 “고객이 이곳에서 더 편안하고 풍요로운 경험을 할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 강화해나갈 것”이라고 말했다.