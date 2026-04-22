"국가 차원 피지컬 AI '독파모' 연내 착수해야"

AI가 데이터센터를 넘어 로봇, 자동차 등 물리적인 현실 세계로 이식되는 '피지컬 AI' 시장이 급부상하는 가운데, 국내 AI 기업들이 기술 주권 확보를 위해 올해 안에 국가 차원의 '독자 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트에 착수해야 한다고 목소리를 높였다.

22일 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 ‘피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼’에서는 피지컬 AI 시장 선점을 위해서는 관행적 행정을 탈피한 속도전이 무엇보다 중요하다는 의견이 제기됐다.

이날 행사는 정동영·최형두·이철규·정진욱 의원이 공동 주최했으며, 김녹원 딥엑스 대표와 최홍섭 마음AI 대표가 발제자로 참석했다.

김녹원 딥엑스 대표가 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략 포럼에서 발표하고 있다.(사진=지디넷코리아)

딥엑스, ‘탈(脫) 쿠다’ 선언…자체 프레임워크 ‘뉴턴’으로 승부수

하드웨어 부문 발제를 맡은 김녹원 딥엑스 대표는 엔비디아의 소프트웨어 패권인 ‘쿠다(CUDA)’ 권력에 도전하는 구체적인 로드맵을 공개했다.

김 대표는 “엔비디아가 데이터센터 AI를 장악할 수 있었던 것은 강력한 소프트웨어 생태계 덕분”이라며 “딥엑스는 이를 넘어서기 위해 엔비디아의 로봇용 프레임워크인 ‘아이작(Isaac)’을 완벽히 대체하는 자체 라이브러리 ‘뉴턴(Newton)’을 개발했다”고 밝혔다.

딥엑스의 ‘탈 쿠다’ 전략의 핵심은 호환성과 편의성이다. 기존 엔비디아 환경에서 로봇 알고리즘을 개발하던 고객사들이 코드를 거의 수정하지 않고도 딥엑스의 NPU(신경망처리장치)로 즉시 전환할 수 있도록 ‘뉴턴’이 징검다리 역할을 한다.

김 대표는 “고객사가 필요한 기능의 90% 이상을 자동화된 라이브러리 형태로 제공해 진입 장벽을 없앴다”며 “오는 10월 삼성전자 2나노 공정으로 생산될 ‘DX-M2’ 칩과 뉴턴의 결합은 전 세계 피지컬 AI 개발자들이 엔비디아의 비싼 하드웨어와 전력 소모에서 벗어나는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

"하드웨어부터 제조까지…한국은 가치사슬 완비한 유일한 국가"

이어 발제에 나선 최홍섭 마음AI 대표는 한국의 독보적인 산업 인프라를 강조하며 시너지 효과를 역설했다.

최 대표는 “미국은 제조 생태계가 부족하고 중국은 파운드리 등 반도체 부문이 취약하지만, 한국은 NPU, AI 모델, 시뮬레이터, 파운드리, 제조 대기업을 모두 갖춘 세계 유일의 국가”라고 분석했다.

그는 단순히 로봇의 외형을 만드는 수준을 넘어, 로봇이 물리적 인과관계를 스스로 학습하고 판단하는 ‘월드 액션 모델’과 이를 뒷받침하는 데이터 인프라의 중요성을 피력했다.

최 대표는 “현재 각 분야 기업들이 파편화되어 따로 움직이고 있는데, 이를 하나로 묶는 판을 국가가 깔아줘야 글로벌 빅테크와 대등하게 경쟁할 수 있다”고 지적했다.

피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략 포럼 단체 사진.(사진=지디넷코리아)

"관행적 행정으로 골든타임 놓쳐…연내 '독파모' 가동해야"

이날 포럼의 결론은 피지컬 AI 산업에서 '국가적 속도전'으로 모아졌다. 발제자들은 미·중 빅테크 기업들이 연간 조 단위의 R&D 비용을 투입하며 시장을 선점하는 상황에서, 우리나라는 예산 타당성 검토와 부처 간 칸막이에 가로막혀 골든타임을 놓치고 있다고 제언했다.

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최 대표는 “국내 로봇 기업들은 정말 '짠내' 날 정도로 힘든 환경에서 버티고 있다”며 “내년 예산 편성을 기다리는 것은 이미 늦다”고 직격했다. 이어 “올해 안에 제조 대기업과 반도체·AI 중소기업이 하나로 뭉치는 '피지컬 AI 독자 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트를 즉각 가동해 기술 자립도를 확보해야 한다”고 촉구했다.

포럼에 참석한 신동주 모빌린트 대표는 “AI G3(AI 3대 강국)가 거의 다 왔다. 미국과 중국을 제외하면 우리나라가 다른 나라와 격차를 벌리고 있다고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “피지컬 AI 독파모가 올해 안에 진행될 수 있도록 부탁드린다”고 덧붙엿다.