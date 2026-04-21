티빙-웨이브 합병, KT 결단 내릴 때 됐다

토종 OTT 양대 축인 티빙과 웨이브 합병이 2년 넘게 미뤄지고 있는 가운데 KT가 내릴 결정에 국내 미디어업계 전반의 관심이 집중되고 있다. KT는 김영섭 전 대표 시절 양사의 합병이 회사 의사와 무관하다며 반대했는데, 박윤영 대표 체제로 전환된 KT가 다른 판단을 내릴 것이란 전망 때문이다.

21일 업계에 따르면 지난달 박윤영 대표가 취임한 KT는 지난주까지 조직개편과 직급별 인사이동을 마친 뒤 이번 주부터 각 조직이 업무보고를 진행한다.

현안 보고 과정에서 티빙 지분 대한 논의도 일부 다뤄질 것으로 예상된다. KT는 그룹사 KT스튜디오지니를 통해 티빙의 2대 주주에 해당하는 지분 13.54%를 갖고 있다. 티빙과 웨이브가 정부의 합병 승인을 얻기 위해 주요 주주인 KT의 동의가 필요한 상황이다.

KT는 구현모 전 대표 시절 OTT 서비스 시즌을 포기하면서 티빙의 최대주주인 CJ ENM과 전략적인 협력 관계를 맺었다. 이후 티빙은 글로벌 OTT에 대응하기 위해 토종 OTT 간의 합병을 추진했으나 김영섭 전 대표 시절 KT와 논의를 이어가지 못하고 웨이브와 별도의 법인, 서비스를 운영하고 있다.

티빙과 웨이브는 완전 합병에 이르지 못하고 인적 교류를 통한 시너지 확대에 나서고 있는데 글로벌 경쟁 사업자와 비교해 규모의 경제를 갖추기에는 턱없이 부족하다. 인력과 비용의 중복을 해결하는 데에도 한계가 있다.

그런 가운데 CJ ENM은 OTT 시장에서 도약 시점이 늦춰지고 있고, KT 지분가치 역시 시간이 흐를수록 하락하고 있다는 게 업계의 지배적인 분석이다.

토종 OTT의 합병이 이뤄지게 되면 기대할 수 있는 효과는 크다. 노창희 디지털산업정책연구소장은 “경쟁력을 갖춘 국내 사업자가 합치면 여전히 별도로 수급하는 콘텐츠와 그에 따른 비용을 상쇄해 긍정적인 시너지를 기대할 수 있다”며 “국내에서 경쟁력을 확보하게 되면 콘텐츠 결합을 통해 글로벌 시장에 진출할 수 있는 플랫폼을 구축하게 될 수 있을 것”이라고 내다봤다.

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단순히 KT의 티빙과 웨이브 합병 동의 결정에 앞서 CJ 측과 서로 기대할 수 있는 부분을 논의하는 장을 다시 마련하는 게 필요하다는 의견이 나온다. 동의 여부를 찬반으로만 두고 논의가 단절된 과거와 같은 구조에서는 양측 모두 얻을 것보다 잃을 게 많다는 이유에서다.

업계 한 관계자는 “기존 미디어 시장의 구독 플랫폼 1위와 토종 OTT 1위가 시너지 효과를 찾으려고 한다면 위기에 직면한 산업 환경에서 어떤 협력 관계보다 해법을 이끌기 쉬울 것”이라고 말했다.