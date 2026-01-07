"KT 이용 최적조건...매달 데이터 100GB, 티빙 반년 공짜"

KT가 사이버 침해사고 보상안으로 내놓은 데이터와 OTT 이용권 제공이 합리적으로 휴대폰을 쓸 수 있는 기회로 주목받고 있다.

7일 KT에 따르면 2월부터 6개월 동안 매월 100GB 추가 데이터를 제공하는 고객 보답 프로그램을 운영한다.

추가 데이터로 동영상 시청이나 업무 등의 데이터 이용 부담을 줄일 수 있고, 스마트워치와 태블릿 등 다른 디바이스와 공유도 가능하다.

해외 로밍 데이터도 3월부터 50%가 추가 제공되는데 별도 신청하지 않아도 된다. 로밍 데이터 제공 기간은 8월까지로, 새해 여름 휴가철까지 쓸 수 있다.

OTT 이용권 무료 제공도 눈길을 끈다. 가입자가 신청하면 ‘티빙 베이직’ 요금을 6개월 동안 내지 않고 시청할 수 있다. 티빙 외 다른 OTT 무료 제공은 추후에 공개될 예정이다. 반년치 OTT 이용료 무료에 따라 최소 1개월 이상의 통신비를 아낄 수 있는 셈이다.

메가 MGC커피 무료 제공을 비롯한 생활 밀착형 멤버십 브랜드 할인도 6개월 동안 진행된다. 쇼핑, 외식, 문화 등 특별 제휴 할인은 매달 새롭게 공개될 예정이다. KT 가입자는 신청만 하면 된다.

아울러 사이버 금융범죄 피해를 보상하는 보험이 2년간 무료로 제공된다. 휴대폰 피싱이나 인터넷 쇼핑몰 사기, 중고거래 사기 등의 위험을 줄일 수 있다.

최근 저렴한 요금제에도 높은 수준의 지원금이 책정된 점도 주목할 부분이다. 수십만원의 지원금으로 월 3만원대 요금제를 유지하면서도 최신 스마트폰을 교체할 수 있는 기회로 꼽힌다.