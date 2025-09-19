티빙·웨이브, 합병 이전에 통합 광고 플랫폼 출범

국내 OTT 티빙과 웨이브가 10월부터 광고 플랫폼을 통합한다. 합병을 앞두고 단일 광고 플랫폼을 먼저 선보이는 전략이다.

조성현 티빙 CBO는 19일 서울 압구정 쿤스트할레에서 열린 통합광고 설명회에서 “합병은 아직 멀었지만, 광고 플랫폼은 이미 통합됐다”며 “10월부터 광고주에게 새로운 광고 플랫폼을 선보일 예정”이라고 밝혔다.

통합 광고 플랫폼을 통해 합병 전부터 시너지 효과 기대감을 내비쳤다.

조 CBO는 “많은 광고주들이 Z세대 도달률을 묻는데, 한 달 기준으로 국내 약 800만 명의 Z세대 중 절반인 50%에 도달할 수 있다”며 “티빙과 웨이브를 합산하면 월간 400만 명 이용자가 있고, 두 달 기준으로는 Z세대 60%까지 커버가 가능하다”라고 설명했다.

조성현 티빙 CBO

이어, “밀리니얼 세대 같은 경우에는 두 달 기준으로 한 40% 정도 커버할 수가 있다"고 덧붙였다.

그는 또 “현재 대체광고 점유율은 약 85% 수준”이라며 “한 번 제작한 광고를 많은 시청자에게 끝까지 노출할 수 있다는 점이 플랫폼의 차별화 요소”라고 말했다.

통합 광고 플랫폼 출범으로 영상 광고 시장을 공략하겠다는 야심도 보였다.

조 CBO는 “전체 광고 시장 규모가 17조원으로 추정되며, 그중 60%(10조원)는 디지털 광고가 차지하고 있다”며 “과거 TV가 지배했던 광고 시장이 유튜브로 넘어간지도 오래됐다”고 진단했다.

관련기사

그러면서 “특정 미디어로 예산이 쏠리는 현상이 시장에도 건강하지 않고 광고주에게도 장기적으로 좋은 선택지는 아닐 것”이라며 “이러한 문제를 보완하려는 목표와 사명감을 가지고 있다”고 강조했다.

그는 또 “이미 상반기 실적 기준으로 250억원 규모의 광고 매출을 기록했다”며 “올해 하반기에는 그 이상 수준의 광고 매출을 만드는 게 목표”라고 했다.