OTT 웨이브, tvN 신작 드라마 ‘신사장 프로젝트’ 공개

웨이브가 tvN 신작 드라마 ‘신사장 프로젝트’ 동시 공개한다고 12일 밝혔다.

이번 한석규, 배현성, 이레 주연의 tvN 드라마 ‘신사장 프로젝트’의 제공은 염정아·박해준 주연의 ‘첫, 사랑을 위하여’에 이은 두 번째 사례다. 웨이브는 기존 파트너사를 비롯해 JTBC·OCN 등 주요 방송사 채널과의 협력을 기반으로 드라마·예능·영화 등 전반에서 파트너십을 다각화하며 콘텐츠 제휴를 넓혀가고 있다.

신사장 프로젝트는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.

드라마 ‘소방서 옆 경찰서’ 시리즈, ‘육룡이 나르샤’ 등으로 탄탄한 연출력을 보여준 신경수 감독과 드라마 '후아유', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈 등에서 따뜻한 감성과 흡인력 있는 스토리텔링을 선보인 반기리 작가가 제작했다.

배우 한석규가 소탈한 모습의 동네 치킨집 사장이면서 노련한 협상의 달인 신사장 역을 맡았고, 배현성과 이레는 각각 원칙주의 신입 판사 조필립과 생활력 만렙 배달 요원 이시온 역으로 분해 신사장의 든든한 아군으로 활약할 예정이다.

관련기사

오는 15일 공개되는 '신사장 프로젝트'는 매주 월, 화 웨이브를 통해 감상할 수 있다.

이와 함께 웨이브는 이선빈·라미란·조아람·김영대의 '달까지 가자', 고현정·장동윤의 '사마귀: 살인자의 외출', 이영애·김영광의 '은수 좋은 날' 등 다양한 신작 드라마 콘텐츠를 지속 공급 중이다.