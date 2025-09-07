웨이브 새 대표 취임 한달…티빙·웨이브 합병, 더 미룰 수 없다

웨이브가 CJ ENM 출신의 서장호 신임 대표 체제로 출범한 지 한 달이 지났지만, 티빙과의 합병 논의는 여전히 제자리걸음이다. 넷플릭스의 독주로 국내 콘텐츠 산업의 기반이 흔들리는 상황에서 더 이상 토종 OTT 통합이 늦어져서는 안 된다며 합병 속도전 목소리에 힘이 실린다.

업계에 따르면 넷플릭스가 K-콘텐츠로 흥행 성과를 독점하는 사이 국내 콘텐츠 산업은 ‘하청기지’로 전락할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 전문가들은 이러한 문제를 해결하기 위해 넷플릭스에 대항할 수 있는 플랫폼이 필요하다고 입을 모은다.

실제로 넷플릭스의 자본 공세는 국내 산업에 직격탄이 되고 있다. 넷플릭스는 올해 2분기에만 매출 15조4천억원(약 111억 달러), 영업이익 5조2천억원(약 38억 달러)을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 16%, 영업이익은 45% 증가했으며, 영업이익률도 30%를 넘어섰다.

반면 국내 제작사들은 제작비 폭등으로 어려움이 가중되고 있다. 2019년부터 2023년까지 콘텐츠 제작비는 평균 4배 이상 뛰었고, 같은 기간 K-드라마 제작 편수는 120여 편에서 70여 편으로 40% 가까이 줄었다.

업계는 넷플릭스가 바이아웃 계약을 통해 IP를 선점하는 과정에서 국내 제작비가 급증하고, 제작사들이 다시 넷플릭스에 의존하는 악순환에 빠졌다고 지적한다. 바이아웃 계약은 작품의 성공 여부와 관계없이 제작비를 보장받을 수 있다는 장점이 있지만, 그 대가로 IP의 모든 권리를 넷플릭스에 넘겨야 한다. 이 때문에 K-콘텐츠가 글로벌 흥행을 터뜨려도 추가 이익을 얻지 못한 채, 새로운 작품을 제작하기 위해 다시 넷플릭스에 의존해야 하는 구조적 문제에 봉착하게 됐다.

이 같은 위기 속 해법으로는 티빙과 웨이브의 합병이 꼽힌다. 업계는 티빙·CJ ENM의 제작·유통 역량과 웨이브의 오리지널 IP가 결합하면 콘텐츠 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대받고 있다.

특히 제작과 유통 과정에서 불필요한 비용을 줄이고, 절감한 자원을 다시 콘텐츠에 투입하는 선순환 구조로 이어질 것으로 보고 있다. 나아가 합병을 통해 규모의 경제를 확보하면 글로벌 유통 경쟁력까지 확대돼 넷플릭스 중심의 독점 구도를 견제할 수 있다는 평가다.

안정상 한국OTT포럼 회장은 "티빙과 웨이브가 합병돼야 콘텐츠 제작 역량이 강화되면서 넷플릭스의 '하청기지'로 전락하는 것을 막을 수 있다"며 "또한 국내 오리지널 콘텐츠 확보를 통해 향후 해외로도 뻗어갈 수 있는 역량도 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.

그런 가운데 티빙과 웨이브의 합병은 여전히 제자리걸음이다. 지난 8월 초 웨이브가 CJ ENM 출신 서장호 대표를 선임하고, 같은 날 CJ ENM이 웨이브 전환사채(CB) 500억원을 추가 인수하며 기대감은 커졌지만, 주주 간 이해관계 대립으로 합병 논의는 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다.

아울 합병만으로는 충분하지 않다는 지적도 있다. 현재 정부 지원은 제작비·세제 혜택 등 IP 제작 단계에 국한돼 있어, 글로벌 유통망 구축과 플랫폼 인프라 강화에는 한계가 있다는 것이다. 산업계와 학계에서는 정부가 ‘미디어·콘텐츠 산업 발전 기금’ 조성, 세액 공제 확대, 글로벌 진출 성과에 따른 인센티브 제공 등 정책적 지원을 통해 통합 OTT가 초기 재무적 어려움을 극복하도록 도와야 한다고 제언한다.

조영신 동국대 대우교수는 '티빙-웨이브 통합, 국내 OTT 산업의 지속가능성을 묻다' 기고문을 통해 “합병 이후에는 콘텐츠 제작, 선급금 지급 등 막대한 초기 투자가 불가피하다”며 “개별 기업 노력만으로는 감당하기 어려운 만큼 국가적 차원의 정책 지원이 반드시 필요하다”고 설명했다.

그러면서 “티빙과 웨이브의 합병은 넷플릭스에 잠식된 국내 미디어 시장의 ‘콘텐츠 주권’을 되찾는 첫걸음”이라며 “구체적인 실행 전략과 정부 지원이 결합할 때만 통합 OTT가 글로벌 대항마로 설 수 있다”고 강조했다.