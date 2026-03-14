헤드폰·뷰티기기까지…화이트데이 '핑크 디바이스' 주목

화이트데이를 맞아 여성을 겨냥한 분홍빛 전자기기들이 선물 시장에서 주목받고 있다.

뷰티 디바이스와 디지털기기는 일상에서 활용도가 높아 인기 선물로 꼽힌다. 패션 플랫폼 W컨셉에 따르면 1월 21일부터 2월 3일까지 '선물하기' 매출은 직전 주 대비 약 2배 증가했다. 그중 뷰티 디바이스와 디지털 기기 매출은 각각 280%, 135% 늘었다.

최근 높아진 디바이스 선물 수요에 발맞춰 여성들의 감성을 자극하기 위한 핑크 컬러의 제품들이 출시되고 있다. 이 제품들은 실용성과 뛰어난 성능을 통한 사용 편의성은 물론 세련된 디자인과 컬러까지 더해 만족도를 높인 것이 특징이다.

무선 노이즈 캔슬링 헤드폰 WH-1000XM6 샌드 핑크 (사진=소니코리아)

화이트데이를 맞아 연인에게 전할 선물을 고민하는 이들을 위해 로맨틱한 분위기를 더해줄 핑크빛 디바이스를 소개한다.

소니 'WH-1000XM6 샌드 핑크'는 실용성과 디자인을 모두 갖춰 화이트데이 연인의 마음을 사로잡기 좋은 선물이다. 미니멀한 디자인과 은은한 핑크 컬러로 차분하면서도 로맨틱한 감성을 담아냈다. 최근 헤드폰을 패션 액세서리처럼 활용하는 트렌드에 따라 캐주얼 룩부터 비즈니스 정장 등 다양한 스타일에 조화롭게 어우러진다.

WH-1000XM6는 최신 HD 노이즈 캔슬링 프로세서 QN3와 12개의 고성능 마이크가 탑재돼 강력한 노이즈 캔슬링 성능을 구현한다. 무게는 254g로 가벼워 오래 사용해도 목과 머리에 부담이 적고, 넓고 두꺼운 헤드밴드와 귀를 부드럽게 감싸는 푹신한 소재의 이어패드로 편안한 착용감을 제공한다.

세라믹 아프리콧 & 토파즈 한정판 기프트 에디션 (사진=다이슨 제공)

다이슨은 화이트데이를 맞아 '에어랩 코안다2x 멀티 스타일러 앤 드라이어'의 새로운 컬러 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 에디션을 선보였다. 세라믹 아프리콧 & 토파즈는 살구 톤과 주황, 핑크를 믹스한 팝하고 스타일리시한 색상이다.

다이슨 스마트 스타일링 노즐을 통해 드라이와 컬은 물론 웨이브, 스트레이트, 결 정리, 볼륨까지 6가지 스타일링을 제공한다. 최신 모터가 적용돼 2배 더 강력한 바람으로 빠른 드라이가 가능하며, 최소한의 열로 스타일링 효과를 극대화해 모발 손상은 줄이면서 풍성하고 자연스러운 컬을 연출한다.

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메디큐브 에이지알 '부스터 프로 핑크' (사진=에이피알)

홈 케어에 관심이 많은 연인이라면 메디큐브 에이지알 뷰티 디바이스 '부스터 프로 핑크'가 제격이다. 부스터 프로 핑크는 핑크빛 외관에 광채, 탄력, 볼륨, 모공까지 피부 케어의 모든 기능을 담아 바쁜 일상 속에서도 간편하게 피부를 관리할 수 있다.

유효성분 침투를 높이는 '부스터 모드', 피부 라인에 볼륨을 선사하는 '미세전류(MC) 모드', 윤곽을 관리하는 '더마샷(EMS) 모드', 모공 탄력을 개선하는 '에어샷 모드' 등 다양한 모드를 통해 피부 상태와 필요에 맞춘 맞춤형 관리가 가능하다. 또한 각각 모드별로 음파 진동 패턴을 다르게 구현해 보다 전문적인 케어 경험을 제공한다.