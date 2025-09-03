OTT 티빙, 매일 180만명 넘게 찾았다

토종 OTT 티빙이 지난달 일간이용자수(DAU) 180만을 넘어섰다. 이용자들의 총 시청시간도 지난달 기준 5천500만 시간에 달했다.

월간이용자수(MAU)도 넷플릭스에 이어 2위를 유지하고 있는 가운데, 티빙은 일시적 방문 수치를 넘어 매일 같이 찾는 OTT 플랫폼으로 입지를 굳혀가는 점이 주목된다.

3일 관련 업계에 따르면 티빙은 8월 DAU 184만을 기록했다. 이는 전월 대비 4.7% 증가한 수치다.

넷플릭스가 DAU 327만으로 가장 앞서있고 티빙에 이어 웨이브가 100만, 쿠팡플레이가 80만, 디즈니+가 35만을 기록했다.

티빙의 DAU 증가 배경에는 지난달 선보인 숏폼 드라마 서비스와 ‘같이 볼래? 대탈출:더스토리’, ‘팬덤중계’와 같은 새로운 방식의 콘텐츠 인기에 따른 것으로 풀이된다.

특히 플랫폼 방문 수치와 함께 이용자 체류 시간도 증가했다.

티빙 이용자들의 지난달 총 이용시간은 5천493만 시간으로 전월 대비 4.2% 증가했다. 넷플릭스가 1만2천68만 시간으로 가장 앞서 있고, 티빙에 이어 웨이브가 3천909만 시간, 쿠팡플레이가 1천519만 시간, 디즈니+가 756만 시간을 기록했다.

업계 한 관계자는 “DAU와 총 이용시간의 증가세는 OTT 플랫폼의 생명인 리텐션을 통한 지속성을 확보했다는 것으로 볼 수 있다”고 말했다.