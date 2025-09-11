OTT 웨이브, 광고형 요금제 2종 출시

웨이브는 10월부터 ‘웨이브 광고형 스탠다드’, ‘웨이브X티빙 더블 광고형 스탠다드’ 등 2종의 광고형 상품을 출시한다고 11일 밝혔다.

‘웨이브 광고형 스탠다드’는 기존 ‘웨이브 스탠다드'와 동일하게 풀HD 화질에 2인 동시 시청을 지원하며, 드라마, 예능, 영화, 오리지널 콘텐츠를 이용할 수 있다.

또한 티빙과 협력해 ‘더블 광고형 스탠다드’ 요금제도 선보인다.

‘나 혼자 산다’, ‘유퀴즈’, ‘나는 솔로’ 등 인기 방송 예능 프로그램부터 ‘은수 좋은 날’, ‘신사장 프로젝트’, ‘단죄’ 등 최신 드라마, 그리고 ‘피의게임’, ‘환승연애’ 등 웨이브와 티빙이 보유한 독점 오리지널 콘텐츠까지 즐길 수 있다.

아울러 웨이브는 티빙과 함께 새 상품 출시를 맞아 오는 9월 18일과 19일 양일간 광고주 초청 ‘웨이브X티빙 통합 광고 플랫폼 설명회'를 개최한다. 이번 행사에서는 웨이브X티빙 신규 광고상품을 소개하고, OTT 플랫폼을 통한 효율적인 브랜드 확산 전략을 제안할 예정이다.