OTT 웨이브, 광고형 요금제 2종 출시

‘웨이브 광고형 스탠다드', ‘웨이브X티빙 더블 광고형 스탠다드'

방송/통신입력 :2025/09/11 10:19

진성우 기자

웨이브는 10월부터 ‘웨이브 광고형 스탠다드’, ‘웨이브X티빙 더블 광고형 스탠다드’ 등 2종의 광고형 상품을 출시한다고 11일 밝혔다.

‘웨이브 광고형 스탠다드’는 기존 ‘웨이브 스탠다드'와 동일하게 풀HD 화질에 2인 동시 시청을 지원하며, 드라마, 예능, 영화, 오리지널 콘텐츠를 이용할 수 있다.

또한 티빙과 협력해 ‘더블 광고형 스탠다드’ 요금제도 선보인다.

‘나 혼자 산다’, ‘유퀴즈’, ‘나는 솔로’ 등 인기 방송 예능 프로그램부터 ‘은수 좋은 날’, ‘신사장 프로젝트’, ‘단죄’ 등 최신 드라마, 그리고 ‘피의게임’, ‘환승연애’ 등 웨이브와 티빙이 보유한 독점 오리지널 콘텐츠까지 즐길 수 있다.

아울러 웨이브는 티빙과 함께 새 상품 출시를 맞아 오는 9월 18일과 19일 양일간 광고주 초청 ‘웨이브X티빙 통합 광고 플랫폼 설명회'를 개최한다. 이번 행사에서는 웨이브X티빙 신규 광고상품을 소개하고, OTT 플랫폼을 통한 효율적인 브랜드 확산 전략을 제안할 예정이다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
웨이브 티빙 광고 요금제

