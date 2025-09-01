웨이브, JTBC 예능·드라마 콘텐츠 추가 확대

웨이브가 '아는형님', '비긴어게인 오픈마이크', '굿보이', '옥씨부인전' 등 JTBC 인기 예능 및 드라마 콘텐츠를 대거 업데이트했다고 1일 밝혔다.

웨이브는 JTBC 최신 예능을 비롯해 드라마 부문 콘텐츠 라인업을 강화한다.

우선 예능 부문은 ‘아는 형님’, ‘한끼합쇼’, ‘1호가 될 순 없어2’, ‘비긴어게인 오픈마이크’, ‘톡파원 25시’, ‘한블리(한문철의 블랙박스 리뷰)’를 제공한다. 시즌제 예능 ‘최강야구’ 시즌 1~3도 오픈한다.

앞서 지난 6월부터 '이혼숙려캠프’, ‘뭉쳐야 찬다4’, ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 등 JTBC 예능을 선보인 바 있다.

드라마 부문에서는 지난 5월 JTBC 드라마 최초 ‘굿보이’를 서비스한 데 이어, ‘옥씨부인전’, ‘대행사’, ‘재벌집 막내아들’, ‘클리닝업’, ‘부부의 세계’, ‘SKY캐슬’, ‘품위있는 그녀’ 등 JTBC 주요 작품을 드라마 라인업에 추가한다.

관련기사

올해 들어 웨이브는 JTBC, CJ ENM 등 주요 방송사뿐 아니라 웹 예능 제작사와의 협력까지 전방위적으로 확대하며 콘텐츠 경쟁력을 강화해왔다. 이를 통해 CJ ENM 영화, 홈초이스 영화, OCN 오리지널 시리즈에 이어 JTBC 인기 예능·드라마까지 추가함으로써 이용자의 선택 폭을 넓혔다.

박민우 웨이브 콘텐츠비즈 리더는 “국내 주요 방송사 및 인기 크리에이터들과의 협력 확대를 통해 웨이브만의 차별화 된 콘텐츠 경쟁력을 확보해 가고 있다”고 말했다.