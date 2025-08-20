웨이브, ‘조용필 단독 콘서트’ OTT 독점 공개

웨이브가 KBS 광복 80주년 기념 단독 콘서트 ‘조용필 - 이 순간을 영원히’ 방송과 다시보기를 OTT 독점 제공한다고 20일 밝혔다.

이번 공연은 9월 6일 서울 고척스카이돔에서 무료로 열릴 예정이다. 첫 방송은 추석 당일 10월 6일 웨이브에서 진행한다. 방송이 종료된 후에도 VOD를 통해 감상할 수 있다.

가수 조용필은 이번 공연을 통해 1997년 '빅쇼' 이후 약 28년 만에 KBS 단독 무대에 오른다. 그와 함께 무대를 꾸며온 밴드 ‘위대한탄생’(최희선·이태윤·최태완·김선중·이종욱)이 함께해 더욱 기대감을 모은다. 지난 18일 진행된 콘서트 1차 티켓 예약은 온라인 오픈과 동시에 매진된 바 있다.

웨이브는 콘서트 방송과 VOD OTT 독점 제공을 기념해 20일 오후 2시부터 27일까지 '조용필 - 이 순간을 영원히' 웨이브 티켓 증정 이벤트를 진행한다. 웨이브 구독자라면 누구나 자사 앱, 웹 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다. 9월 3일 당첨 결과가 발표되며, 당첨자 총 100명에게는 1인 2매 티켓을 제공한다.

웨이브 관계자는 "이번 조용필 단독 콘서트 제공과 이벤트를 통해 이용자들에게 특별한 관람 경험을 선사할 예정"이라며 "티켓 이벤트를 통해 현장에서의 뜨거운 감동은 물론, 현장을 함께 하지 못한 이용자들도 라이브와 VOD를 통해 세대를 아우르는 전설적인 무대를 즐길 수 있기를 기대한다"고 말했다.