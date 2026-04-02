웨이브 새 대표에 이양기 CJ ENM OTT경쟁력강화TF장

티빙·콘텐츠웨이브 CFO 역임한 미디어·재무 전략 전문가

방송/통신입력 :2026/04/02 10:49

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OTT 웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브는 지난 1일 이사회를 열고, 이양기 CJ ENM OTT경쟁력강화TF장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

이양기 대표는 CJ ENM 사업관리담당을 거쳐 티빙 최고재무책임자(CFO)를 역임하고, 지난해엔 콘텐츠웨이브 CFO를 맡은 미디어, 재무 전략 전문가다.

이 대표는 부임 전부터 양사의 결합 가치를 높이는 데 주도적 역할을 해왔다.

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이양기 콘텐츠웨이브 신임 대표이사 (사진=웨이브)

CJ ENM 영화 및 tvN 드라마 등 주요 콘텐츠 웨이브 공급, 웨이브, 티빙 결합상품 및 광고요금제 (AVOD) 출시, 웨이브, 티빙 오리지널 콘텐츠 상호 공급, KLPGA KPGA 프로골프 중계권 확보 등 굵직한 사업 성과를 이끌며 웨이브의 서비스 경쟁력을 끌어올렸다.

이양기 대표는 "합병 추진 중인 웨이브와 티빙 간 시너지를 발휘해 이용자에게 최상의 콘텐츠 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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웨이브 티빙 CFO 합병 ENM

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