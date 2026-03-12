웨이브, tvN 토일 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 동시 공개

웨이브(Wavve)는 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’과 예능 ‘예측불가’를 동시 공개하며 주말 콘텐츠 라인업을 강화한다고 12일 밝혔다.

오는 14일 처음 공개되는 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경 주연의 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 웨이브가 처음 선보이는 tvN 토일드라마다.

빚에 허덕이는 생계형 건물주가 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스 드라마다.

tvN '대한민국에서 건물주 되는 법' 포스터 (사진=웨이브)

웨이브는 앞서 염정아, 박해준 주연 ‘첫, 사랑을 위하여’를 시작으로 ‘신사장 프로젝트’, ‘얄미운 사랑’, ‘스프링 피버’ 등 tvN 월화 드라마를 순차적으로 수급해왔다. 토일극 동시 공개를 통해 웨이브는 기존 월화드라마 중심 공급에서 토일드라마까지 제공 범위를 넓혀 주말 시청 선택지를 더했다.

오는 13일부턴 tvN 새 예능 프로그램 ‘예측불가’를 선보인다. '예측불가'는 제주도에 집을 샀던 김숙이 송은이와 함께 오래된 집을 다시 고쳐 쓰는 '묵은 집 갱생 프로젝트'다.