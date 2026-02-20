웨이브, MBC 로맨스 드라마 '찬란한 너의 계절에' 공개

웨이브는 드라마 '판사 이한영'의 흥행 바통을 이어받을 후속작 '찬란한 너의 계절에'를 20일 공개한다고 밝혔다.

MBC 드라마 '판사 이한영'은 웨이브에 공개되고 우수한 시청 성과를 거뒀다.

9, 10화가 공개된 주말(지난 1월31일~2월1일) 이용자가 웨이브 플랫폼 내에서 드라마를 시청한 시간이 1~2화가 공개된 주말(지난1월 3~4일) 대비 2.16배 증가하고, 7~8화부턴 토요일 시청이 일요일을 앞지르는 '즉시 시청' 경향이 강해졌다.

드라마 '판사이한영' 포스터 (사진=웨이브)

후속작 '찬란한 너의 계절에'는 여름방학처럼 사는 남자 '선우찬'과 스스로를 겨울에 가둔 여자 '송하란'이 만나 펼치는 MBC 로맨스 드라마다. 채종협 배우가 선우찬 역을, 이성경 배우가 송하란 역을 맡았다.