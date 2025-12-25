웨이브 콘텐츠 정산방식 변경에 PP업계 골머리

OTT 웨이브가 콘텐츠 사용료를 전체 구독료 분배에서 개인화 정산으로 전환키로 했다. 콘텐츠를 제공하는 회사들 가운데 일부 중소PP는 지난해 티빙과 같은 정산 방식으로 수익이 70% 이상 줄어들 것을 우려하고 있다.

개인화 정산이란 이용자별 시청 시간, 완주율, 추천 알고리즘 반영 지표 등을 종합해 정산액을 산출하는 방식이다. 이를 두고 콘텐츠를 제공하는 회사들은 정산 산식과 가중치, 알고리즘 반영 비율을 공개하지 않아 깜깜이 방식으로 수익이 결정된다는 데 문제를 제기하고 있다.

사진_클립아트코리아

아울러 양측의 논의 과정에서 지속된 적자에서 불가피한 결정이란 이야기가 오가고 있는데 콘텐츠 공급 계약 해지까지 거론되면서 이들의 갈등은 심화되는 양상이다.

관련기사

콘텐츠 사업자들은 OTT 산업의 주무부처인 과학기술정보통신부의 개입을 요구하는 가운데, 협의가 여의치 않을 경우 공정거래위원회 신고를 검토하는 것으로 전해졌다.

PP업계 한 관계자는 “개인화 정산으로 성과 책임은 콘텐츠 사업자에 전가하면서 AVOD 혼합형 모델을 통해 발생하는 광고 수익은 배분하지 않는 구조를 유지하고 있다”며 “광고로 완주율이 떨어지면 개인화 정산에서 콘텐츠 평가는 하락하고 손실은 콘텐츠 사업자가 부담하지만 광고 수익은 플랫폼에 귀속되면서 리스크는 외주화하고 수익은 플랫폼이 독점하는 불공정 구조”라고 비판했다.