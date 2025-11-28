"땡큐, 위키드"...OTT 웨이브, 유료 가입자↑

'위키드: 원더풀 나이트 콘서트', 올해 해외시리즈 가운데 유료 가입자 견인 1위

방송/통신입력 :2025/11/28 11:41

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 지난 19일 독점 공개한 '위키드: 원더풀 나이트 콘서트'가 오픈 1주차 만에 2025년 해외시리즈 중 유료 가입자 견인 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.

위키드: 원더풀 나이트 콘서트는 신시아 에리보와 아리아나 그란데 등 영화 '위키드: 포 굿' 주역 배우들의 라이브 무대·토크·비하인드 등을 담은 특별 공연이다. LA 돌비 극장에서 37인 라이브 오케스트라와 함께 뮤지컬 ‘위키드’의 대표곡을 새로운 라이브 버전으로 선보인다.

웨이브가 '위키드: 원더풀 나이트 콘서트'

라이브 공연 외에도 ▲출연진 인터뷰 ▲제작 비하인드 ▲영화 '위키드: 포 굿'의 신곡 일부를 담은 프리뷰 클립까지 한 편에 담았다.

관련기사

웨이브는 영화 ‘위키드: 포 굿’의 국내 개봉일에 맞춰 ‘위키드: 원더풀 나이트 콘서트’를 OTT 독점으로 공개했다. 같은 날 개봉된 영화는 첫 주말 박스오피스 1위를 기록하며 전작(위키드) 성적을 앞서고 있다.

웨이브 관계자는 "극장 관람 전후로 웨이브에서 ‘위키드: 원더풀 나이트 콘서트'를 함께 즐기려는 이용자가 늘어나면서 신규 유료 가입이 증가한 것으로 분석된다”며 “글로벌 스튜디오 협업을 확대해 다양한 콘텐츠를 선보이며 해외시리즈 라인업을 강화할 것”이라고 밝혔다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
웨이브 OTT 위키드: 원더풀 나이트 콘서트 위키드 콘텐츠

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

좁혀지는 KT CEO 후보군...내부냐 외부냐 '촉각'

우리나라도 10대 SNS 이용 차단 필요할까…"찬성"vs"반대"

딜리버리히어로 투자자들, 매각·사업 분할 압박...'배민'은?

구광모, CEO 3명 교체 결단…젊어진 LG 체질 개선 가속

ZDNet Power Center