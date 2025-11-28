"땡큐, 위키드"...OTT 웨이브, 유료 가입자↑

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 지난 19일 독점 공개한 '위키드: 원더풀 나이트 콘서트'가 오픈 1주차 만에 2025년 해외시리즈 중 유료 가입자 견인 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.

위키드: 원더풀 나이트 콘서트는 신시아 에리보와 아리아나 그란데 등 영화 '위키드: 포 굿' 주역 배우들의 라이브 무대·토크·비하인드 등을 담은 특별 공연이다. LA 돌비 극장에서 37인 라이브 오케스트라와 함께 뮤지컬 ‘위키드’의 대표곡을 새로운 라이브 버전으로 선보인다.

웨이브가 '위키드: 원더풀 나이트 콘서트'

라이브 공연 외에도 ▲출연진 인터뷰 ▲제작 비하인드 ▲영화 '위키드: 포 굿'의 신곡 일부를 담은 프리뷰 클립까지 한 편에 담았다.

관련기사

웨이브는 영화 ‘위키드: 포 굿’의 국내 개봉일에 맞춰 ‘위키드: 원더풀 나이트 콘서트’를 OTT 독점으로 공개했다. 같은 날 개봉된 영화는 첫 주말 박스오피스 1위를 기록하며 전작(위키드) 성적을 앞서고 있다.

웨이브 관계자는 "극장 관람 전후로 웨이브에서 ‘위키드: 원더풀 나이트 콘서트'를 함께 즐기려는 이용자가 늘어나면서 신규 유료 가입이 증가한 것으로 분석된다”며 “글로벌 스튜디오 협업을 확대해 다양한 콘텐츠를 선보이며 해외시리즈 라인업을 강화할 것”이라고 밝혔다.