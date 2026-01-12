로보티즈, 14년 만에 휴머노이드 다시 만든다

로보티즈가 이족보행 휴머노이드 로봇 개발을 재개하며 로봇 포트폴리오 확장에 나선다. 이르면 올해 안에 신규 휴머노이드 로봇을 공개할 계획이다.

12일 지디넷코리아 취재에 따르면 로보티즈는 약 14년 만에 이족보행 휴머노이드 로봇을 다시 선보일 예정이다. 회사는 2012년 이족보행 휴머노이드 로봇 '똘망'을 개발한 이후 휴머노이드 연구개발을 잠정 중단해 왔으나, 최근 피지컬 AI 확산과 로봇 시장 환경 변화에 맞춰 관련 기술 개발을 다시 진전시키고 있는 것으로 확인됐다.

로보티즈 관계자는 "지난해가 피지컬 AI 기반 로봇 가능성을 시장에 알리는 단계였다면 새해엔 그 가능성을 실질적인 확신으로 바꿔야 한다"라며 "시장 목소리에 더 빠르게 반응해 로봇이 스스로 학습하고 진화하는 생태계를 다지려고 한다"고 설명했다.

로보티즈 본사에 전시된 휴머노이드 로봇 '똘망' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

로보티즈는 지난해 4월 공개한 상반신 휴머노이드 'AI 워커'에 이어 새해에도 신제품을 잇달아 선보일 계획이다. 고중량 작업이 가능한 AI 워커 모델과 가격 경쟁력을 강화한 라이트 모델을 순차적으로 공개해 적용 가능한 작업 범위를 넓힌다는 계획이다.

여기에 더해 로보티즈 핵심 부품 경쟁력을 상징하는 다이나믹셀 신규 제품도 올해 공개된다. 회사는 로봇 제어에 적합한 액추에이터와 이를 활용한 다양한 로봇 핸드 라인업을 선보이며, 완제품 로봇과 부품 사업 간 시너지를 강화할 방침이다.

소프트웨어와 데이터 전략도 병행된다. 로보티즈는 오픈소스 생태계를 중심으로 로봇 소프트웨어 역량을 강화하는 한편, 자체 구축 중인 '데이터 팩토리'를 통해 로봇이 스스로 학습하고 진화하는 피지컬 AI 환경을 조성하고 있다. 이를 통해 AI 워커와 향후 휴머노이드 로봇의 성능 고도화를 동시에 추진한다는 구상이다.

로보티즈 관계자는 "기술적 완성도뿐 아니라 시장에서 요구하는 성능과 가격 경쟁력에 빠르게 대응하는 것이 중요한 과제"라며 "AI 워커와 핵심 부품, 휴머노이드로 이어지는 제품 출시를 통해 로보티즈 기술과 실행력을 시장에서 체감할 수 있도록 하겠다"고 전했다.